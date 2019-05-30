ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Талантливых учителей приглашают в глубинку - банк заплатит им стипендию и поможет с жильем

31.05.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министерство образования и БПС-Сбербанк запускают программу «Учитель для Беларуси». Талантливых педагогов приглашают на работу в глубинку — на протяжении двух лет кроме зарплаты учителя будут получать стипендию — 250 рублей в месяц, банк также купит каждому ноутбук, компенсирует расходы на жилье при необходимости переезда.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В 2019 году отберут 12 учителей со всей страны для шести школ. Дальше количество участников программы и школ планируют увеличить. Бюджет проекта на пять лет — больше 1 млн рублей. Средства будут выделяться из благотворительного фонда, который учредит банк для реализации программы.

Все участники пройдут месячный летний интенсив, где освоят современные подходы к педагогике и преподаванию, прокачают свои личностные и лидерские качества, получат знания в области проектного менеджмента.

Принять участие в программе могут как молодые специалисты, так и опытные педагоги, особый интерес к учителям математики — их не хватает больше всего. Организаторы ищут людей с высокой мотивацией, активной жизненной позицией и готовностью к изменениям, в том числе к переезду. Для участия нужно заполнить анкету. Кандидатов ожидают скайп-интервью, а на последнем этапе — собеседование в Минске. Ключевыми критериями для отбора станут профессиональный уровень, коммуникативные навыки и осознанная мотивация на участие.

Ожидается, что каждый учитель проработает в сельской школе минимум два года. Программу финансирует БПС-Сбербанк, но в будущем могут появиться и другие доноры, разделяющие ценности проекта — повысить уровень обучения в регионах.

Отметим, что проект с таким же названием — «Учитель для Беларуси» — в 2017 году пытались запустить два молодых учителя из Минска. Как писал журнал «Имена», Сергей Бородич и Дмитрий Макарчук два года отработали в сельской школе, расположили к себе детей, показали им, какой интересной может быть школьная жизнь, но с ними не продлили контракт. Идея у молодых учителей была та же: собрать десять команд из двух-трех учителей, которые должны поехать на два года в сельские или городские школы, которые считаются сложными — там не хватает кадров, не доезжают учителя по распределению, в коллективе много пенсионеров, низкая успеваемость, большой процент учеников из неблагополучных семей. На протяжении этих двух лет с учителями должны заниматься опытные педагоги и менторы, участники получают стипендию от проекта и зарплаты на месте работы. Однако Бородич и Макарчук не смогли найти финансирование на свой проект.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо зарплаты, на протяжении двух лет педагоги будут получать стипендию - 250 рублей, им купят ноутбуки и компенсируют переезд.
 
Новости дня
Новости общества
 
Каждый год в Беларуси находят более 1000 случаев рака щитовидной железы. Что важно знать о щитовидке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика