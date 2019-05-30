Талантливых учителей приглашают в глубинку - банк заплатит им стипендию и поможет с жильем

Источник материала: Tut.by

Министерство образования и БПС-Сбербанк запускают программу «Учитель для Беларуси» . Талантливых педагогов приглашают на работу в глубинку — на протяжении двух лет кроме зарплаты учителя будут получать стипендию — 250 рублей в месяц, банк также купит каждому ноутбук, компенсирует расходы на жилье при необходимости переезда.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В 2019 году отберут 12 учителей со всей страны для шести школ. Дальше количество участников программы и школ планируют увеличить. Бюджет проекта на пять лет — больше 1 млн рублей. Средства будут выделяться из благотворительного фонда, который учредит банк для реализации программы.

Все участники пройдут месячный летний интенсив, где освоят современные подходы к педагогике и преподаванию, прокачают свои личностные и лидерские качества, получат знания в области проектного менеджмента.

Принять участие в программе могут как молодые специалисты, так и опытные педагоги, особый интерес к учителям математики — их не хватает больше всего. Организаторы ищут людей с высокой мотивацией, активной жизненной позицией и готовностью к изменениям, в том числе к переезду. Для участия нужно заполнить анкету . Кандидатов ожидают скайп-интервью, а на последнем этапе — собеседование в Минске. Ключевыми критериями для отбора станут профессиональный уровень, коммуникативные навыки и осознанная мотивация на участие.

Ожидается, что каждый учитель проработает в сельской школе минимум два года. Программу финансирует БПС-Сбербанк, но в будущем могут появиться и другие доноры, разделяющие ценности проекта — повысить уровень обучения в регионах.

Отметим, что проект с таким же названием — «Учитель для Беларуси» — в 2017 году пытались запустить два молодых учителя из Минска. Как писал журнал «Имена», Сергей Бородич и Дмитрий Макарчук два года отработали в сельской школе, расположили к себе детей, показали им, какой интересной может быть школьная жизнь, но с ними не продлили контракт. Идея у молодых учителей была та же: собрать десять команд из двух-трех учителей, которые должны поехать на два года в сельские или городские школы, которые считаются сложными — там не хватает кадров, не доезжают учителя по распределению, в коллективе много пенсионеров, низкая успеваемость, большой процент учеников из неблагополучных семей. На протяжении этих двух лет с учителями должны заниматься опытные педагоги и менторы, участники получают стипендию от проекта и зарплаты на месте работы. Однако Бородич и Макарчук не смогли найти финансирование на свой проект.