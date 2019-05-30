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Талантливых учителей приглашают в глубинку - банк заплатит им стипендию и поможет с жильем
31.05.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство образования и БПС-Сбербанк запускают программу
В 2019 году отберут 12 учителей со всей страны для шести школ. Дальше количество участников программы и школ планируют увеличить. Бюджет проекта на пять лет — больше 1 млн рублей. Средства будут выделяться из благотворительного фонда, который учредит банк для реализации программы.
Все участники пройдут месячный летний интенсив, где освоят современные подходы к педагогике и преподаванию, прокачают свои личностные и лидерские качества, получат знания в области проектного менеджмента.
Принять участие в программе могут как молодые специалисты, так и опытные педагоги, особый интерес к учителям математики — их не хватает больше всего. Организаторы ищут людей с высокой мотивацией, активной жизненной позицией и готовностью к изменениям, в том числе к переезду. Для участия нужно
Ожидается, что каждый учитель проработает в сельской школе минимум два года. Программу финансирует БПС-Сбербанк, но в будущем могут появиться и другие доноры, разделяющие ценности проекта — повысить уровень обучения в регионах.
Отметим, что проект с таким же названием — «Учитель для Беларуси» — в 2017 году пытались запустить два молодых учителя из Минска. Как
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Помимо зарплаты, на протяжении двух лет педагоги будут получать стипендию - 250 рублей, им купят ноутбуки и компенсируют переезд.
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