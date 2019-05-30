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Каждый год в Беларуси находят более 1000 случаев рака щитовидной железы. Что важно знать о щитовидке
31.05.2019 12:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси растет уровень заболеваемости гипотериозом и увеличивается число пациентов с гиперфункцией щитовидной железы. При этом количество людей с эндемическим зобом сократилось. Об этом
В Беларуси за последние три года на 8,9% снизилась первичная заболеваемость эндемическим зобом. В 2016 году она была — 59,1 случай на 100 тысяч человек, в 2018 году — до 54,3 случаев. Заболевших узловым зобом тоже стало меньше, но на 2,3%. В 2016 году был 126,1 случай на 100 тысяч человек, а 2018 году — 123,2.
Каждый год в нашей стране медики диагностируют более 1000 случаев рака щитовидной железы. В 2018 году выявили 1232 случай, а в 2017-м — 1311, в 2016-м — 920.
В последние годы растет количество пациентов с гиперфункцией щитовидки. На диспансерном учете на начало 2019 года состояло 8759 пациентов с тиреотоксикозом, из них 6925 пациентов с болезнью Грейвса и 1496 пациентов с узловым и многоузловым токсическим зобом. Ежегодно регистрируют более 1000 новых случаев тиреотоксикоза: в 2018 году выявили 1076 пациентов с болезнью Грейвса и 302 пациентов с токсическим зобом. Причем число людей с таким зобом растет. В 2017 году новых случаев было 255, в 2016 году — 228.
Также увеличивается количество пациентов с гипотиреозом. Это снижение функции работы щитовидной железы, снижение ее гормона. С 2016 года распространенность на 100 000 населения гипотиреоза аутоиммунного генеза увеличилась на 30,7%. Речь идет о 683,5 случаях на 100 тысяч человек в 2016 году и уже 893,2 случаях в 2018 году. Количество послеоперационного гипотиреоза выросло на 13,6%: с 354,2 случаев на 100 тысяч населения в 2016 году до 402,5 случаев в 2018 году.
По данным ВОЗ, заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета среди эндокринологических болезней.
Более 665 млн человек в мире живут с эндемическим зобом или страдают другими тиреоидными заболевания, 1,5 млрд человек сталкиваются с риском развития йододефицитных заболеваний. При этом каждый год число заболеваний щитовидной железы в мире растет на 5%.
Медики
Также щитовидная железа не любит дефицита белка, влияния антибиотиков и сульфаниламидных препаратов. Если дети часто болеют, то оправдана индивидуальная профилактика препаратами стабильного йода.
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Каждый год в Беларуси находят более 1000 случаев рака щитовидной железы. Что важно знать о щитовидке
В Беларуси растет уровень заболеваемости гипотериозом и увеличивается число пациентов с гиперфункцией щитовидной железы.
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