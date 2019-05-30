Каждый год в Беларуси находят более 1000 случаев рака щитовидной железы. Что важно знать о щитовидке

Источник материала: Tut.by

В Беларуси растет уровень заболеваемости гипотериозом и увеличивается число пациентов с гиперфункцией щитовидной железы. При этом количество людей с эндемическим зобом сократилось. Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на Виктора Валуевича, главного внештатного эндокринолога ведомства.



Фото:medicfoto.ru

В Беларуси за последние три года на 8,9% снизилась первичная заболеваемость эндемическим зобом. В 2016 году она была — 59,1 случай на 100 тысяч человек, в 2018 году — до 54,3 случаев. Заболевших узловым зобом тоже стало меньше, но на 2,3%. В 2016 году был 126,1 случай на 100 тысяч человек, а 2018 году — 123,2.

Каждый год в нашей стране медики диагностируют более 1000 случаев рака щитовидной железы. В 2018 году выявили 1232 случай, а в 2017-м — 1311, в 2016-м — 920.

В последние годы растет количество пациентов с гиперфункцией щитовидки. На диспансерном учете на начало 2019 года состояло 8759 пациентов с тиреотоксикозом, из них 6925 пациентов с болезнью Грейвса и 1496 пациентов с узловым и многоузловым токсическим зобом. Ежегодно регистрируют более 1000 новых случаев тиреотоксикоза: в 2018 году выявили 1076 пациентов с болезнью Грейвса и 302 пациентов с токсическим зобом. Причем число людей с таким зобом растет. В 2017 году новых случаев было 255, в 2016 году — 228.

Также увеличивается количество пациентов с гипотиреозом. Это снижение функции работы щитовидной железы, снижение ее гормона. С 2016 года распространенность на 100 000 населения гипотиреоза аутоиммунного генеза увеличилась на 30,7%. Речь идет о 683,5 случаях на 100 тысяч человек в 2016 году и уже 893,2 случаях в 2018 году. Количество послеоперационного гипотиреоза выросло на 13,6%: с 354,2 случаев на 100 тысяч населения в 2016 году до 402,5 случаев в 2018 году.

По данным ВОЗ, заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета среди эндокринологических болезней.

Более 665 млн человек в мире живут с эндемическим зобом или страдают другими тиреоидными заболевания, 1,5 млрд человек сталкиваются с риском развития йододефицитных заболеваний. При этом каждый год число заболеваний щитовидной железы в мире растет на 5%.

Медики отмечают , что хорошо на работу щитовидной железы влияет здоровое питание, при этом пагубно — курение. А вот с возрастом увлекаться салатами из морских водорослей не стоит, потому что может быть переизбыток йода, который также плохо сказывается на работе щитовидной железы.

Также щитовидная железа не любит дефицита белка, влияния антибиотиков и сульфаниламидных препаратов. Если дети часто болеют, то оправдана индивидуальная профилактика препаратами стабильного йода.