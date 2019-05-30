Реальное количество наркоманов в Беларуси - 88,5 тысячи, в колониях из-за наркотиков - почти 6 тысяч

Источник материала: Tut.by

За последние пять лет количество наркопреступлений в Беларуси сократилось в полтора раза, но проблема по-прежнему острая. По словам начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадия Казакевича, 88,5 тысячи белорусов зависимы от наркотиков. Цифра, сравнимая с населением города Барановичи. До конца 2019 года в Минске должны запустить пилотный проект на базе РНПЦ психического здоровья — центр длительной реабилитации, который поможет вернуть к нормальной жизни как можно больше людей. Если проект покажет свою эффективность, такие же центры появятся во всех областных центрах.



Фото: Reuters

Пик наркопреступлений в Беларуси пришелся на 2014 год — 7139 уголовных дел, когда в страну попали спайсы. К 2018 году количество преступлений сократилось до 4906.

Представитель МВД Геннадий Казакевич на круглом столе в пресс-центре Sputnik Беларусь отметил, что на начало 2019 года в местах лишения свободы находилось 5984 человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и психотропов, из них 93 человека совершили преступление, когда были несовершеннолетними. За хранение наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 328 УК), по данным МВД, лишение свободы назначают 20% осужденных.

Почему подростки распространяют наркотики, несмотря на большие сроки?

МВД совместно с Министерством образования проанализировали причины, по которым подростки идут на преступление.

— Первая причина — это корысть, желание заработать любой ценой, — говорит Казакевич. — «Минерам» (так на сленге называют мелких распространителей, которые прячут «закладки» — дозу с запрещенным веществом — Прим. ред.) обещают и тысячу, и две тысячи долларов в неделю. Для молодого человека это космические деньги. Их обучают, продвигают, как в сетевом маркетинге. Но между собой наркодилеры называют их «мясом». Такие «минеры» работают от одной недели до полугода, потом мы их находим. Вторая причина — элемент игры «Найди меня». Мы находим, но никто из них об этом не думает на начальном этапе. Третья причина — у этих молодых людей не сложилась картина морально-этических принципов. Сознание не может оставаться незамещенным, на смену приходит желание обогатиться. Уповать только на государство, которое «должно обеспечить, защитить, оградить», неправильно. Никогда такого не будет, есть семья, школа, окружение молодого человека. Повлиять можно комплексно.

МВД и Министерство образования разрабатывают совместный план, как бороться с наркоманией в молодежной среде. Предлагают, в частности, запустить сайт, на котором подросток, который попал в беду, сможет получить квалифицированную помощь.

Самые крупные задержания за наркотики за последнее время

Геннадий Казакевич ответил на критику, которую часто можно встретить в комментариях, что правоохранительные органы ловят мелких нарушителей, на смену им приходят такие же наивные распространители, а магазины и их создатели, то есть крупные наркодилеры, остаются на свободе.

— Это глубокое заблуждение, что наркоконтроль выявляет только мелких распространителей, — заявил представитель МВД. — Задача нашей службы — выявление и пресечение международного наркотрафика. В этом году мы уже выявили и пресекли 15 каналов поставки и транзита наркотика в Беларусь. Канал — это не разовое задержание, пусть и крупной партии. Канал — это логистика, организованная преступная группа либо организация, которая занимается наркотрафиком со всеми его рисками, элементами конспирации, коррупционными составляющими и т.д. Количество групп, которые мы пресекли, исчисляется сотнями. Мы ежегодно отмечаем рост. И это не эфемерные уголовные дела, это конкретные организованные группы и преступные организации — высшая форма преступного сообщества.

В качестве примера: в марте этого года подразделениями наркоконтроля совместно с сотрудниками Государственного таможенного комитета на пункте пропуска Григоровщина (на границе с Латвией. — Прим. ред.) был задержан грузовой автомобиль, в котором было обнаружено 10 кг MDA, 5 кг мефедрона, 120 кг гашиша и 6 кг кокаина — стоимость изъятого на черном рынке более 1,5 млн долларов. На территории России задержаны организаторы этого бизнеса, возбуждено уголовное дело. На территории Латвии задержаны отправители груза. Обнаружена вся сбытовая цепочка от начала до конца.

Еще один пример: в прошлом году выявлена и пресечена деятельность преступной международной группы, организатором которой был гражданин Украины, который постоянно проживал в Санкт-Петербурге. Деятельность группы была связана с поставками кокаина из Доминиканской Республики через всю Европу, в том числе по территории Беларуси. Уголовное дело в отношении группы граждан Украины, России и Беларуси уже направлено в суд.

— Целью и задачей подразделений наркоконтроля является уничтожение организованных структур наркобизнеса. Мы прекрасно понимаем, что, пресекая деятельность мелких сбытчиков и уж тем более наркозависимых людей, мы не повлияем системно на проблему. А вот работая комплексно по сбытовым цепочками организованного международного наркотрафику, можем существенно улучшить ситуацию, что в настоящее время и происходит: отмечаем рост каналов, которые пресекаем; рост наркотиков и психотропов, которые изымаем на границе, не допуская их распространения; увеличивается количество задержанных организованных и преступных групп.

Геннадий Казакевич подчеркнул: если сотрудник правоохранительных органов вовлечен в наркооборот, он несет повышенную ответственность:

— Есть случаи, когда сотрудники милиции, да и наркоконтроля, привлекаются за совершение должностных преступлений, связанных с выполнением функциональных обязанностей. Это принципиальная позиция ведомства, мы этого не скрываем. За последнее время был такой случай в Могилеве, где сотрудник наркоконтроля был осужден за должностные преступления.

Наркозависимых будут лечить по-новому

До конца 2019 года на базе РНПЦ психического здоровья в Новинках должен начать работу пилотный проект по реабилитации наркозависимых. По замыслу, каждый человек сначала пройдет медицинскую реабилитацию, в том числе психотерапию, а потом его направят на социальную реабилитацию, чтобы человек мог вернуться в общество, чтобы лечение не было напрасным. К каждому участнику проекта будет прикреплен соцработник, который окажет нужную помощь — начиная от восстановления документов, заканчивая поиском работы и жилья. Если проект покажет свою эффективность, такие же центры появятся в областных городах.

Проект реализуют МВД, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, привлекать будут и общественные организации. Деньги в бюджете на лечение есть. Важно, что специалисты используют международный опыт. Нигде в мире наркомания не лечится одной таблеткой. Это всегда длительный процесс.

— Главная задача, чтобы наркопотребители увидели помощь государства, — говорит главный специалист Управления организации медпомощи Минздрава Александр Ходжаев. — Мы должны помочь наркозависимым найти свое место в обществе, получить работу, потому что по-другому это не работает, это сложившаяся мировая практика.