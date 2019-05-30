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Это лето! Погода в Гомеле в выходные
31.05.2019 12:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тепло, как летом, хочется сказать по привычке. Так ведь лето и есть!
По данным
В субботу — ясно и до +25ºС.
В воскресенье — переменная облачность, +24ºС и возможен дождь.
Хороших выходных!
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Тепло, как летом, хочется сказать по привычке. Так ведь лето и есть!
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