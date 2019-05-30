Это лето! Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Тепло, как летом, хочется сказать по привычке. Так ведь лето и есть!

По данным pogoda.by , в первые два дня июня нас ждет замечательная летняя погода.

В субботу — ясно и до +25ºС.

В воскресенье — переменная облачность, +24ºС и возможен дождь.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .