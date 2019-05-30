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Это лето! Погода в Гомеле в выходные

31.05.2019 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тепло, как летом, хочется сказать по привычке. Так ведь лето и есть!

По данным pogoda.by, в первые два дня июня нас ждет замечательная летняя погода.

В субботу — ясно и до +25ºС.

В воскресенье — переменная облачность, +24ºС и возможен дождь.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Тепло, как летом, хочется сказать по привычке. Так ведь лето и есть!
 
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