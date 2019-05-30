Сморгонские медики стали призерами областных соревнований бригад скорой помощи

Источник материала: Светлы шлях

«Готовились к соревнованиям долго», - рассказывают участники. – Никто же не знал, какие там будут задания, поэтому отрабатывали все возможные варианты. Сморгонскую районную больницу представляла врачебная бригада.

Заведующий отделением скорой медицинской помощи Святослав Мелешкевич тоже принял участие в конкурсе, только в качестве судьи на одном из этапов. он с гордостью рассказывает о действиях сморгонской бригады: «Наши ребята на некоторых этапах справились куда лучше остальных. Просто блестяще!» Святослав Игоревич приводит в пример задание, где по легенде с крыши 7-этажного здания спрыгнули женщина с ребенком. Нужно было оказать им помощь. Загвоздка была в том, что участники не знали о двух пострадавших. На месте происшествия они находили только женщину, которой и пытались оказать помощь. А ребенок, согласно условию, был легче, поэтому в процессе падения оказался в стороне от женщины. Здесь нашей бригаде повезло с водителем, бывшим работником милиции. Он догадался проверить, нет ли еще пострадавших. И вот, никаких подсказок не понадобилось: наши медики быстро и грамотно оказали помощь обоим.

Пришлось выполнять задания и ночью. По легенде, на дороге вблизи леса произошло ДТП. Водитель остался в машине, его было легко найти и оказать помощь. Далеко не все бригады смогли разглядеть второго пострадавшего, которого выбросило из машины. Сморгонской бригаде помогли налобные фонарики, которыми они осветили местность и заметили белые кроссовки в зарослях.

В соревнованиях принимали участие и польские коллеги. Хорошо подготовленные, они успешно справлялись с заданиями, разочарование ждало их на этапе, который судил Святослав Мелешкевич. Нужно было сделать искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. Польские медики привыкли работать с помощью современной аппаратуры, которая сильно облегчает задачу, регулируя периодичность и силу надавливания. А здесь пришлось использовать руки, чтобы сделать более 800 компрессий муляжу. Отлично показали себя островецкие медики. На БелАЭС имеется такой же муляж «Анна», так что действия коллегам были знакомы. У сморгонцев для тренировок используют не такого высокотехнологичного «Максима», но и здесь наши показали себя великолепно.

Подвохов в заданиях было немало. Например, пришлось уговаривать мужчину не травиться таблетками после ссоры с женщиной. Пока бригада упражнялась в красноречии, одного из фельдшеров отправили встречать наряд милиции. Когда Ольга Щербицкая уже хотела возвращаться с правоохранителями, организаторы приказали ей лечь на землю и ни на что не реагировать. И вот бригада ведет несостоявшегося самоубийцу к машине и видят этот сюрприз. Надо проводить реанимацию. Хорошо, хоть живого и здорового фельдшера заменили муляжом. «Я спрашиваю, могу ли помочь. Трудно стоять без дела, когда такое творится», - рассказывает Ольга. Но организаторы справедливо заметили, что она вообще-то без сознания, так что помочь себе же самой не выйдет.

Итоговое третье место порадовало сморгонских медиков. Но в следующий раз, уверяют они, будут стремиться к победе.





Виолетта ВОЙТКО.

Фото предоставлено Святославом МЕЛЕШКЕВИЧЕМ.