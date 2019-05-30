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В Беларуси ищут лучших учителей для работы в регионах

31.05.2019 12:58 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси ищут лучших учителей, которые на два года отправятся в школы за пределами столицы и областных центров. Педагогов ждет работа на ставку и стипендия за реализацию социально значимого проекта. БПС-Сбербанк вместе с Министерством образования запускает программу «Учитель для Беларуси», которая призвана повысить качество обучения в регионах.

В 2019 году отберут 12 учителей со всей страны для 6 школ. В последующем число наставников и учебных заведений увеличат. Все участники пройдут месячный Летний интенсив, где освоят современные подходы к педагогике и преподаванию, прокачают свои личностные и лидерские качества, получат знания в области проектного менеджмента.

Каждый участник получит от БПС-Сбербанка дополнительную материальную поддержку: помимо зарплаты, учителям будет начисляться стипендия в 250 рублей. Им также предоставят ноутбуки и компенсируют расходы на жилье при необходимости переезда. Средства будут выделяться из благотворительного фонда, который учредит банк для реализации программы.

«Программа открыта для учителей неравнодушных к миссии проекта: дать детям из разных уголков Беларуси лучшее образование. Сейчас начался важный этап сбора анкет кандидатов, которые пройдут отбор в первую волну. Они станут участниками воркшопов и лекций с поездками по регионам, – подчеркнула заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Лилия Астапович. – Наша задача найти креативных и увлеченных профессией учителей, которые будут обучать ребят вне больших городов и развивать их таланты. Это станет важным вкладом в будущее нашей страны».

Принять участие в программе могут кандидаты с профильным педагогическим образованием (особый интерес к учителям математики – их не хватает больше всего) – как молодые специалисты, так и уже опытные преподаватели. Организаторы ищут людей с высокой мотивацией, активной жизненной позицией и готовностью к изменениям, в том числе к переезду. Для участия нужно заполнить анкету.

Кандидатов ожидают скайп-интервью, а на последнем этапе – собеседование в Минске. Ключевыми критериями для отбора станут профессиональный уровень, коммуникативные навыки и осознанная мотивация на участие.

Инициатива долгосрочная и направлена на то, чтобы обеспечить каждому ребенку в Беларуси доступ к качественному образованию и тем самым раскрыть его потенциал максимально полно. Каждый учитель проработает в региональной школе минимум два года и за это время сможет внести посильный вклад в устойчивое развитие страны.

В целях реализации программы «Учитель для Беларуси» Министерство образования и БПС-Сбербанк подписали Соглашение о сотрудничестве в области поддержки общего среднего образования в регионах. В планах – организация совместных мероприятий для педагогов и привлечение высококвалифицированных специалистов для подготовки участников.

«Программа БПС-Сбербанка может внести вклад в повышение качества общего среднего образования, а также в активное развитие современных педагогических технологий. Полагаем, что полученный опыт будет полезен для развития всей системы образования страны», – отметила заместитель Министра образования Раиса Сидоренко.

Программа финансируется БПС-Сбербанком, однако в будущем могут появиться и другие доноры, разделяющие ценности проекта.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси ищут лучших учителей, которые на два года отправятся в школы за пределами столицы и областных центров. Педагогов ждет работа на ставку и стипендия за...
 
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