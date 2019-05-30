Из-за подготовки к Европейским играм некоторые автобусы по проспекту Дзержинского пойдут по-другому

Источник материала: Tut.by

Из-за подготовки к II Европейским Играм на проспекте Дзержинского изменится движение пассажирского транспорта. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».

На период подготовки и проведения Европейских игр в Минске изменится работа общественного транспорта. Это связано с временным закрытием левых поворотов с проспекта Дзержинского на улицы Уманскую и Яна Чечота.

— с 4 июня автобусы № 57 в направлении улицы Семашко от проспекта Жукова пойдут по проспекту Дзержинского, улицам Алибегова, Семашко, с остановкой «ст.м. Михалово» по проспекте Дзержинского, а в обратном направлении — без изменений;

— с 6 июня автобусы № 28, 1130-ТК, 1230-ТК, в направлении Курасовщины от проспекта Любимова пойдут по проспекту Дзержинского, МКАД, улице Казинца и далее по маршрутам, с остановкой «ст.метро Малиновка» по проспекту Дзержинского, в обратном направлении — без изменений.