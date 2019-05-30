В Генпрокуратуре создали рабочую группу для оценки действий милиции при задержании цыган в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура отреагировала на обращение председателя незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, которое касалось фактов массового задержания граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве, сообщили в организации.

Из ответа, направленного Беляцкому начальником отдела организации работы с обращениями граждан, стало известно, что создана рабочая группа, которой будет дана оценка действиям сотрудников органа внутренних дел при задержании лиц цыганской национальности в г. Могилеве в мае 2019 года.



Фото: «Весна»

Напомним, председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий 21 мая направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.

В своем обращении Беляцкий указывает, что из многочисленных сообщений в СМИ стало известно, что 16 мая 2019 года в Могилеве в результате рейда правоохранительных органов, который проводился в рамках расследования уголовного дела по факту предполагаемого убийства сотрудника ГАИ Евгения Потаповича , происходили массовые задержания граждан цыганской национальности.

«Очевидно, поскольку законные основания, перечисленные в ст. 108 УПК, для задержаний граждан в качестве подозреваемых у органов следствия отсутствовали, кем-то было принято решение об их задержании в связи с якобы совершением административных правонарушений, а именно мелкого хулиганства. Это дало возможность органам следствия содержать задержанных в качестве лиц, в отношении которых возбужден административный процесс, до трех суток и допрашивать в рамках возбужденного уголовного дела с нарушением правовых гарантий и процедур, предусмотренных действующим УПК Республики Беларусь», — пишет в обращении председатель «Весны».

Алесь Беляцкий считает, что все задержания происходили исключительно по национальному признаку. Кроме того, по его данным, свидетельства очевидцев и жертв говорят, что задержания сопровождались использованием физической силы, оскорблениями и запугиваниями.

По его мнению, озвученная СМИ информация о возможной причастности к предполагаемому убийству сотрудника ГАИ представителей цыганской национальности в совокупности с подобного рода демонстративными действиями МВД «могли привести к серьезным опасным последствиям в отношении данной национальной группы».