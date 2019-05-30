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Борисовчанин в парадном строю

31.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

3 июля в День независимости состоится традиционный военный парад войск Минского гарнизона. В парадном строю пройдут и наши земляки. Один из них – курсант Военной академии Республики Беларусь Антон Жаковка – примет участие в столь масштабном мероприятии впервые.

Борисовчанин не испытывал особых трудностей с выбором будущей профессии. Антон решил поступать в главную кузницу офицерских кадров страны и справился с этой задачей блестяще. Ныне он – курсант факультета ракетных войск и артиллерии.

– Это мой первый парад, поэтому эмоции сложно передать словами, – подчеркнул курсант Антон Жаковка. – Поначалу ходить в парадной коробке было нелегко. Но с каждой тренировкой мы стараемся улучшать результат. Когда рядом есть товарищи, на которых можно во всем положиться, то любые трудности нипочем. Для меня большая честь участвовать в параде войск, посвященном 75-летию освобождения Беларуси. Мы не имеем права ударить в грязь лицом.

Поддержать будущего участника парада в этот важный и ответственный период подготовки приехали его родители – Тамара и Андрей Жаковка.

– Очень рада, что наш Антон решил связать судьбу с армией, стать офицером, – рассказала Тамара Николаевна. – Помню, как увидела его впервые в военной форме – настоящий красавец! Очень горжусь сыном, немного волнуюсь: хочется, чтобы 3 июля у них все получилось идеально. Уверена, что в этом году наши родственники и друзья в День независимости прильнут к экранам, чтобы отыскать в парадном строю знакомое лицо.

Юлия Фирская

 
 
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