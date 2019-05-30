«Ощутила себя не в своем теле в 6 лет». Трансгендерная женщина - о детстве, трудностях и мечтах

Источник материала: Tut.by

Алина — женщина-трансгендер, ей 37 лет. Она осознала, что родилась не в своем теле, когда ей было всего шесть. И с такого раннего возраста жизнь Алины стала невероятно трудной: заметив странное поведение ребенка, родные настояли на лечении в психиатрической больнице, потом она оказалась в интернате, а после него осталась без жилья и сейчас совсем не общается с мамой. Алина рассказала о том, как на нее реагируют окружающие, с какими трудностями сталкивалась при поиске работы и комиссии по коррекции пола, которую пока еще не прошла. Несмотря на все плохое, что было в жизни, Алина верит, что будет счастлива.