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«Ощутила себя не в своем теле в 6 лет». Трансгендерная женщина - о детстве, трудностях и мечтах

31.05.2019 13:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алина — женщина-трансгендер, ей 37 лет. Она осознала, что родилась не в своем теле, когда ей было всего шесть. И с такого раннего возраста жизнь Алины стала невероятно трудной: заметив странное поведение ребенка, родные настояли на лечении в психиатрической больнице, потом она оказалась в интернате, а после него осталась без жилья и сейчас совсем не общается с мамой. Алина рассказала о том, как на нее реагируют окружающие, с какими трудностями сталкивалась при поиске работы и комиссии по коррекции пола, которую пока еще не прошла. Несмотря на все плохое, что было в жизни, Алина верит, что будет счастлива.

 
 
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Несмотря на все плохое, что было в жизни, Алина верит, что будет счастливой.
 
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