В школах Верхнедвинского района прозвенел последний звонок

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Звонкий, торжественный и немного грустный – именно такой он, последний школьный звонок, прозвеневший во всех школах района. Для одних ребят он возвестил о начале летних каникул и беззаботного отдыха, а выпускникам напомнил о предстоящих экзаменах и расставании со школьной жизнью.

Все учащиеся 11 и 9 классов успешно завершили обучение и допущены к сдаче государственных экзаменов. Из 188 учащихся девятых классов района 13 претендуют на свидетельство особого образца об общем базовом образовании. Из 111 одиннадцатиклассников шестеро – на получение аттестата особого образца об общем среднем образовании с награждением золотой медалью. Среди них выпускница Шайтеровской СШ Анастасия Романовская и СШ №2 Лика Снопок, а также гимназисты Анна Гагалинская, Александра Ганус, Екатерина Гара и Егор Мяделец. Эти ребята показали отличные результаты не только в учёбе, но и неоднократно становились победителями и призёрами спортивных соревнований и творческих конкурсов различного уровня. А ученица Бигосовской СШ Мария Шкляр стала победителем заключительного этапа республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе.

Впереди выпускные экзамены, которые пройдут с 1 по 8 июня. Выпускные вечера во всех школах района состоятся 8 июня, а уже 11-го начнётся первое ЦТ. Пожелаем удачи выпускникам!

Анна ЗИМАЦКАЯ.