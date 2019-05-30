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Федотов день: что нельзя делать 31 мая

31.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Народный праздник Федот Овcяник отмечается 31 мая.

Федотов день: что нельзя делать 31 мая

Святой мученик Феодот и девы, которые решили свою жизнь посвятить служению Богу, жили в начале IV века. Святой Феодот был «корчемником», имел свою гостиницу и был женат. Уже тогда Федот решил вести благочестивый образ жизни и отказаться от земных удовольствий.

Он соблюдал чистоту и целомудрие, старался научить свой разум и дух преобладать над телом. Ежедневно святой читал священные писания, молился и соблюдал строгий пост.

Пострадал мученик в период гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Феодота и семерых женщин преклонного возраста арестовали за то,что они не изменили своим христианским взглядам и продолжили верить в Бога. После длительных пыток и истязаний, женщинам к шее привязали камни и утопили в реке, а Федоту отрубили голову.

В народе мученика прозвали Овсяником потому, что в этот день пытались узнать по дубу каким будет урожай овса. Кроме дуба, героем дня был лен — его сеяли как раз на Семь дев.

В этот день ублажали Федота, который, согласно поверьям, был покровителем овса. Наши предки варили овсяный кисель и часть его с песнями и заговорами выливали под корень дуба. Делалось это для того, чтобы Федот принял дар и поспособствовал плодородному урожаю.

Также 31 мая знахари лечили боли в спине при помощи специального заговора.

Молитвенные слова произносились над срезанной веточкой осины. В народе верили, что если выполнить обряд согласно всем правилам, то страдающий недугом навсегда забудет о болях в спине. Этот день также считали и девичьим праздником.

Сельские свахи пытались создать новые пары. Вдовцам и бобылям женщины подыскивали невест из тех, кто засиделся в девах.

Источник: belnovosti.by

 
 
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Народный праздник Федот Овcяник отмечается 31 мая. Святой мученик Феодот и девы, которые решили свою жизнь посвятить служению Богу, жили
 
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