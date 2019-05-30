«Мисс Беларусь» Мария Василевич стала телеведущей на «Беларусь 1»

Источник материала: Полымя

Обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич станет ведущей программы «Добрай раніцы, Беларусь!» на телеканале «Беларусь 1». Первый эфир с ее участием запланирован на 24 мая. Партнером Марии будет Евгений Перлин.





— Программа «Добрай раніцы, Беларусь!» — мой первый опыт прямого эфира, — отметила Мария Василевич в комментарии пресс-службе Белтелерадиокомпании. — В качестве ведущей начала работать совсем недавно, и то вела лишь концерты и мероприятия. Кстати, на одном из ивентов я и познакомилась с Женей Перлиным, мы с ним в паре вели презентацию. Когда узнала, что именно он будет моим соведущим в «Добрай раніцы, Беларусь!», очень обрадовалась, поскольку думаю, что с ним мы будем на одной волне.

Марии Василевич 21 год, она выпускница Белорусского государственного экономического университета. На конкурсе «Мисс мира-2018» вошла в топ-5 и получила титул «Мисс мира Европа». Это лучший результат за все годы участия Беларуси в этом конкурсе. В январе этого года Василевич была удостоена специальной премии президента «за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность». Мария Василевич объявляла баллы от Беларуси в финале «Евровидения-2019».