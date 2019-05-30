Источник материала: Полесская правда



Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано. Идет работа над альтернативными вариантами, сообщил журналистам замминистра финансов Дмитрий Кийко.

Замминистра проинформировал, что предложение правительства об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра пока не нашло поддержки на уровне Администрации Президента.

«Сейчас мы работаем над альтернативными вариантами, в том числе прорабатываем вопрос возможного включения государственной пошлины в цену автомобильного топлива», — сказал он. В ближайшее время будут обсуждаться другие механизмы. «Пока вопрос открыт», — добавил Дмитрий Кийко.

Заместитель министра не исключил, что решения по этому вопросу будут приняты в течение года. Оптимальный срок с точки зрения бюджетного планирования — 1 января 2020 года, пояснил он.

Подготовленный ранее проект указа предусматривал отвязку госпошлины от прохождения техосмотра и взимание ее в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении. При этом физлица получали возможность применения скидки при уплате средств за 12 и более месяцев. Тем, кто пользуется автомобилем нерегулярно, предлагалось платить сбор помесячно. Электронная система контроля стимулирует граждан своевременно оплачивать сбор.