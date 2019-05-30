ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано

31.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано
Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано. Идет работа над альтернативными вариантами, сообщил журналистам замминистра финансов Дмитрий Кийко.

Замминистра проинформировал, что предложение правительства об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра пока не нашло поддержки на уровне Администрации Президента.

«Сейчас мы работаем над альтернативными вариантами, в том числе прорабатываем вопрос возможного включения государственной пошлины в цену автомобильного топлива», — сказал он. В ближайшее время будут обсуждаться другие механизмы. «Пока вопрос открыт», — добавил Дмитрий Кийко.

Заместитель министра не исключил, что решения по этому вопросу будут приняты в течение года. Оптимальный срок с точки зрения бюджетного планирования — 1 января 2020 года, пояснил он.

Подготовленный ранее проект указа предусматривал отвязку госпошлины от прохождения техосмотра и взимание ее в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении. При этом физлица получали возможность применения скидки при уплате средств за 12 и более месяцев. Тем, кто пользуется автомобилем нерегулярно, предлагалось платить сбор помесячно. Электронная система контроля стимулирует граждан своевременно оплачивать сбор.

По информации БелТА.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« С 1 июня на дорогах Украины вводятся летние ограничения движения большегрузов
Кластер зеленой экономики в Пинске пополнился новыми резидентами »
Новости дня
Новости общества
 
В школах Верхнедвинского района прозвенел последний звонок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • эмпорио армани официальный в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика