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«Ураган буквально прошел через наш завод». На МТЗ восстанавливают цеха после разгула стихии 29 мая

31.05.2019 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 29 мая в Минске бушевал ураган: затопило дороги и даже сорвало крышу храма. На территории тракторного завода, как оказалось, стихия натворила немало дел. Повреждены сотни квадратных метров кровли и остекления.


О маштабе разрушений можно судить по небольшой фигуре человека слева в кадре. Фото предоставлено работниками МТЗ

Сотрудники МТЗ рассказали TUT.BY, что, судя по всему, эпицентр стихии пришелся на их предприятие. Ветром повреждены не менее 400 квадратных метров кровли и еще более 600 квадратных метров остекления.

«Ураган буквально прошел через наш завод, — говорят сотрудники. — Так еще никогда завод не трепало».

Наибольший ущерб пришелся на четыре цеха, ремонтировать будут своими силами. Благо есть свое строительное управление и технические службы.














«Сейчас всеми силами восстанавливаем, планируем сделать до понедельника. Хорошо, что дождей нет, уже ремонтируем кровлю. Завод продолжает работу», — рассказали в руководстве предприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Ветром повреждены не менее 400 квадратных метров кровли и еще более 600 квадратных метров остекления
 
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