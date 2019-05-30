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«Ураган буквально прошел через наш завод». На МТЗ восстанавливают цеха после разгула стихии 29 мая
31.05.2019 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 29 мая в Минске
Сотрудники МТЗ рассказали TUT.BY, что, судя по всему, эпицентр стихии пришелся на их предприятие. Ветром повреждены не менее 400 квадратных метров кровли и еще более 600 квадратных метров остекления.
«Ураган буквально прошел через наш завод, — говорят сотрудники. — Так еще никогда завод не трепало».
Наибольший ущерб пришелся на четыре цеха, ремонтировать будут своими силами. Благо есть свое строительное управление и технические службы.
«Сейчас всеми силами восстанавливаем, планируем сделать до понедельника. Хорошо, что дождей нет, уже ремонтируем кровлю. Завод продолжает работу», — рассказали в руководстве предприятия.
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Ветром повреждены не менее 400 квадратных метров кровли и еще более 600 квадратных метров остекления
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