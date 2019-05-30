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В Верхнедвинске приём граждан провёл помощник Президента – инспектор по Витебской области Виталий Вовк

31.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Помощник Президента — инспектор по Витебской области Виталий Вовк провёл приём  граждан в Верхнедвинском  районе.

Возможностью обратиться к нему со своими проблемами воспользовались пять человек.
Водоотводящий канал, проходящий по границе участка дома по ул. Интернациональной, доставляет немало хлопот хозяйке, жительнице г. Новополоцка Анне Корпусенко.

В Верхнедвинске приём граждан провёл помощник Президента – инспектор по Витебской области Виталий Вовк

На приёме у помощника Президента – Анна Корпусенко.

По словам женщины, ниже участка русло канала засорено. В сухую погоду проблем нет, но когда начинаются дожди, вода подмывает фундамент дома и хозпостроек. На своей территории хозяйка русло канала прочистила, но получила обратный результат — теперь вода стала заливать участок с двух сторон. Решать вопрос нужно совместно с соседями, однако, поскольку их участки не затапливает, войти в положение Анны Ефимовны они не спешат, хоть и пользуются каналом.
Виталий Михайлович предложил в двухнедельный срок провести субботник с участием всех заинтересованных соседей. Райисполком поможет людям с техникой. И напомнил, что порядок как на своём участке, так и прилегающей территории должны обеспечивать сами хозяева.
Следующее обращение было коллективным: пятеро строителей беспокоятся по поводу невыплаты заработной платы. Они строили в Верхнедвинске магазин «Евроопт», работали с января по сентябрь, однако денег за работу до сих пор не получили. В суд пока не обращались, но рассказали, что по такому же поводу «судились» работники из Жодино. Суд постановил выплатить им заработную плату, однако выплат также нет.
Юристы исполкома по поручению Виталия Михайловича подготовили письмо в строительную организацию. Этот вопрос будет находиться на контроле.
– Ситуация непростая, прокомментировал Виталий Вовк. – Это не первый случай, когда после проведения работ людям не платят. Или же предприниматели берут заказы, а в итоге люди не получают ни товары или услуги, ни денежные средства. Это уже целая система. В итоге мошенники набирают денег и ходят на свободе. Поэтому будет вестись работа по усовершенствованию законодательства, чтобы исключить такие случаи.
С вопросом о возможности и перспективах электрификации д. Чистополья обратилась жительница этой деревни Анна Казачёнок. РУП «Витебскэнерго», куда она обращалась, дало ответ, что отсутствует техническая возможность использования электроэнергии для нужд отопления.
– Эта ситуация известна и уже решается, надо подождать, – объяснил Виталий Вовк. – Министерство энергетики работает над нормативной базой. Стоит задача увеличить потребление электроэнергиии, в том числе населению. И в первую очередь в те населённые пункты, где нет газа.
Жительница д. Каравайница Шумилинского района специально приехала на приём в Верхнедвинск, чтобы решить свою проблему. Являясь директором ООО «Легно», Ирина Дикович оплатила оборудование столичной фирме еще в прошлом году, но до сих пор станков нет, и денег поставщик не вернул. Обращение будет находиться на контроле.
Подводя итоги приема, помощник Президента отметил, что почти все вопросы были не местного характера, а значит, работа с обращениями граждан в районе налажена.
В. М. Вовк посетил некоторые предприятия и социальные объекты района.
Анна ЗИМАЦКАЯ.
Фото автора.

 
 
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