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В выходные в Бресте будет тепло, но возможен дождь
31.05.2019 16:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но прятать зонтики не спешите — возможен дождь.
В субботу обещают до +23°С. Утром будет облачно, но без осадков, а днем возможен дождь.
В воскресенье столбик термометра поднимется до +25°С. Первая половина дня будет ясной, а во второй не исключены осадки,
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