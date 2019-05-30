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В выходные в Бресте будет тепло, но возможен дождь

31.05.2019 16:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но прятать зонтики не спешите — возможен дождь.


В субботу обещают до +23°С. Утром будет облачно, но без осадков, а днем возможен дождь.

В воскресенье столбик термометра поднимется до +25°С. Первая половина дня будет ясной, а во второй не исключены осадки, сообщает pogoda.by.

 
Теги: Брест
 
 
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