С массовыми задержаниями цыган будет разбираться Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре Беларуси создана рабочая группа, которая будет заниматься расследованием скандала с массовыми задержаниями цыган в Могилеве после гибели лейтенанта ГАИ.

Как сообщает правозащитный центр spring96.org , «генеральная прокуратура Республики Беларусь оперативно отреагировала на обращение председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, которое касалось фактов массового задержания граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве».

На сайте «Весны» также говорится, что правозащитники забили тревогу из-за сообщений в СМИ о массовых задержаниях представителей цыганской диаспоры, что к серьезным опасным последствиям в отношении данной национальной группы.

Беляцкий попросил Генпрокуратуру провести прокурорскую проверку законности задержаний граждан цыганской национальности сотрудниками МВД после появления 16 мая информации о якобы похищении сотрудника ГАИ. Глава правозащитного центра попросил принять соответствующие меры прокурорского реагирования, а также рассмотреть необоснованные случаи применения силы, физического насилия, неоказания необходимой помощи в отношении задержанных, условия их содержания.

Согласно ответу Генпрокуратуры, в ведомстве создана рабочая группа, которая даст правовую оценку действиям сотрудников милиции.