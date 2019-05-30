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С массовыми задержаниями цыган будет разбираться Генпрокуратура

31.05.2019 16:34 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Генеральной прокуратуре Беларуси создана рабочая группа, которая будет заниматься расследованием скандала с массовыми задержаниями цыган в Могилеве после гибели лейтенанта ГАИ.

Как сообщает правозащитный центр spring96.org, «генеральная прокуратура Республики Беларусь оперативно отреагировала на обращение председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, которое касалось фактов массового задержания граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве».

На сайте «Весны» также говорится, что правозащитники забили тревогу из-за сообщений в СМИ о массовых задержаниях представителей цыганской диаспоры, что к серьезным опасным последствиям в отношении данной национальной группы.

Беляцкий попросил Генпрокуратуру провести прокурорскую проверку законности задержаний граждан цыганской национальности сотрудниками МВД после появления 16 мая информации о якобы похищении сотрудника ГАИ. Глава правозащитного центра попросил принять соответствующие меры прокурорского реагирования, а также рассмотреть необоснованные случаи применения силы, физического насилия, неоказания необходимой помощи в отношении задержанных, условия их содержания.

Согласно ответу Генпрокуратуры, в ведомстве создана рабочая группа, которая даст правовую оценку действиям сотрудников милиции.

Напомним, что правозащитники потребовали у Генпрокуратуры разобраться, на каком основании сотрудники милиции задерживали и избивали невиновных представителей цыганской общины в Могилеве. После поднятого в СМИ шума, с цыганами Могилева встретилась глава президентской администрации Наталья Кочанова.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Генеральной прокуратуре Беларуси создана рабочая группа, которая будет заниматься расследованием скандала с массовыми задержаниями цыган в Могилеве после...
 
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