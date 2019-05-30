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С массовыми задержаниями цыган будет разбираться Генпрокуратура
31.05.2019 16:34 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Генеральной прокуратуре Беларуси создана рабочая группа, которая будет заниматься расследованием скандала с массовыми задержаниями цыган в Могилеве после гибели лейтенанта ГАИ.
Как сообщает правозащитный центр
На сайте «Весны» также говорится, что правозащитники забили тревогу из-за сообщений в СМИ о массовых задержаниях представителей цыганской диаспоры, что к серьезным опасным последствиям в отношении данной национальной группы.
Беляцкий попросил Генпрокуратуру провести прокурорскую проверку законности задержаний граждан цыганской национальности сотрудниками МВД после появления 16 мая информации о якобы похищении сотрудника ГАИ. Глава правозащитного центра попросил принять соответствующие меры прокурорского реагирования, а также рассмотреть необоснованные случаи применения силы, физического насилия, неоказания необходимой помощи в отношении задержанных, условия их содержания.
Согласно ответу Генпрокуратуры, в ведомстве создана рабочая группа, которая даст правовую оценку действиям сотрудников милиции.
Напомним, что правозащитники
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В Генеральной прокуратуре Беларуси создана рабочая группа, которая будет заниматься расследованием скандала с массовыми задержаниями цыган в Могилеве после...
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