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Телемарафон в поддержку домов семейного типа проведёт ТРК «Брест»

31.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Телерадиокомпания «Брест» проведет 1 июня благотворительный телемарафон «От сердца к сердцу» в пользу детей, которые воспитываются в домах семейного типа.

Телемарафон в поддержку домов семейного типа проведёт ТРК «Брест»
Акция пройдет в прямом эфире с 10.00 до 20.00 на телеканале «Беларусь 4. Брест» при участии «Радио Брест». Теле- и радиоэфир дополнят прямые включения с большого детского праздника в центре города.

С 13.00 до 19.00 в режиме нон-стоп также состоится музыкальный марафон на ул.Советской. В концерте примут участие брестские исполнители и музыканты, в том числе юные артисты. Прямые включения в эфир будут и с этой площадки.

Телемарафон «От сердца к сердцу» брестские телевизионщики организуют четвертый год подряд. В этот раз адресатами помощи станут семьи из «Детского квартала на Васнецова». Здесь проживают пять многодетных семей, в которых воспитываются 40 детей, оставшихся без попечения родителей.

Познакомиться с главными героями телемарафона, а также узнать, в чем нуждаются семьи, можно на сайте телеканала.

В основном это спортивный инвентарь, велосипеды, самокаты, настольные игры, детская одежда, обувь. Из предметов долгосрочного пользования — духовой шкаф, система очистки воды, детская душевая кабина, стиральная машина, пылесос.

«Во время телемарафона будет работать «Нижняя студия» телевидения, куда в течение дня желающие могут приносить подарки для детей. Также открыт благотворительный счет, на который можно перечислить средства для «Детского квартала на Васнецова». Организации, предприятия, телезрители и радиослушатели уже откликаются на наш призыв, за что мы всем очень благодарны. Надеемся, что участников акции будет много и в телеэфире 1 июня, в День защиты детей», — отметила главный редактор ТРК Ирина Балабанович.

По информации БелТА.

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