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«Он акула бизнеса, блюдет свои интересы». Взяткодатель по делу инженера МЗКТ не пришел в суд
31.05.2019 16:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Первомайского района Минска продолжает допрашивать свидетелей по делу уже трижды оправданного Андрея Головача. Его снова обвиняют в получении взятки. Вот только один из основных взяткодателей на процесс не пришел, его подчиненные говорят: «Он всегда был против коррупции, свобода дороже».
Главный инженер МЗКТ Андрей Головач, который находится
По материалам уголовного дела, руководитель компании «Металинr» Андрей Ханавин давал взятки Головачу, чтобы тот лоббировал интересы фирмы и обеспечивал ей контракты по поставку МЗКТ корейского оборудования Hyundai.
— Свидетель извещен надлежащим образом, — докладывает суду секретарь, но Ханавин на процесс не пришел. Зато явились его уже бывшие подчиненные. Кирилл Концевой работал в «Металинr» инженером-технологом, с Головачом лично не знаком, «два раза поздоровались за руку». На вопрос прокурора Юрия Шерснева, как он может охарактеризовать Ханавина, свидетель отвечает:
— Он акула бизнеса, жесткий человек, достаточно дипломатичный. В первую очередь блюдет свои собственные интересы. (…) Москвич, более хитрый. Думаю, кто знает Ханавина, скажет тоже самое: он не всегда выполняет свои обещания.
В 2013 году «Металинr» поставил на МЗКТ 14 станков вместо планируемых 55. Как говорит свидетель Концевой, к финансовым вопросам и продаже оборудования из Южной Кореи его не допускали, как образовывалась цена на станки, он не в курсе. Инженер-технолог действительно летал туда в командировку для повышения квалификации и обучения, к переговорам с Головачом, который тоже был в Корее, не имеет никакого отношения. Государственный обвинитель долго и подробно расспрашивает: как компания «Металинr» выиграла конкурс, были ли у нее заранее какие-то документы, передавал ли какую-то информацию Голвач? Свидетель отвечает: ему ничего об этом не известно.
«На МЗКТ ходил как к себе домой, но посещение завода не говорит о каких-то вещах»
— Заявлял ли Ханавин, что вы выиграете конкурс на поставку оборудования? — уточняет прокурор Юрий Шерснев.
— Вроде да. Наши все станки подходили под техническое задание, и Ханавин не видел других конкурентов. Естественно, ожидался выигрыш, — отвечает Концевой.
Он рассказывает: у него был годовой пропуск на МЗКТ, инженер-технолог был знаком с двумя технарями с завода и часто ездил в цех с вопросами: «Как у вас дела? Что новенького?» Это были «технические переговоры», сотрудники завода рассказывали, какое оборудование хотят заменить спустя несколько лет, а Кирилл Концевой прикидывал: сможет ли компания что-то поставить. Речи о предстоящих конкурсах не шла.
— На МЗКТ ходил как к себе домой, но посещение завода не говорит о каких-то вещах, — делает акцент на этих словах свидетель и добавляет, что лично запустил на МЗКТ все поставляемые станки «Металинг».
— Почему в техническом задании преобладают характеристики Hyundai? Как они туда попали? — спрашивает прокурор.
— Под одно и тоже техническое задание может подойти несколько производителей. Дайте мне полчаса и я в интернете найду 5−6 таких станков, — говорит Кирилл Концевой.
Контракт с МЗКТ на поставку оборудования в 2013 году был заключен на 4 миллиона 200 тысяч долларов. И вместо планируемых 55 станков «Металинг» поставил 14.
— Как так вышло, не знаю, Андрей (Ханавин — Прим. TUT.BY) был расстроен. Опечалились мы все. Как мы сами предположили, на это решение как-то повлиял Doosan (корейский производитель оборудования — Прим. TUT.BY), — предполагает бывший сотрудник Металинг".
Концевой до последнего не верил, что Андрей Ханавин давал Головачу взятки.
— Он всегда был против коррупции и говорил: «Никогда не буду в этом участвовать, свобода дороже». Ханавин в этом плане жесткий человек.
— Это он говорил после задержания Головача? — интересуется государственный обвинитель.
— Еще раньше, в Беларуси всегда же кого-то задерживают за коррупцию, — отвечает Концевой.
«Этот допрос был составлен в чьих-то интересах»
В 2015 году «Металинг» поставил еще на МЗКТ 10 прутковых токарных автоматов. По сведениям Кирилла Концевого, Андрей Ханавин последний раз был в Минске в 2016 году, в 2017 году переехал жить в Канаду, где открыл собственную компанию. Напомним, что втрое уголовное дело в отношении Головача появилось в 2018 году. После двухчасового допроса суд принял решение зачитать показания Концевого во время предварительного расследования. В СК он рассказывал, цена на корейские станки была завышена в 4−5 раз.
— Это вольная интерпретация следователя, я говорил в два раза. (…) Может, это была хитрая уловка. Протокол читал бегло, — возмущается свидетель.
До этого он приводил случай, когда случайно увидел, сколько стоит станки в Корее. А сейчас, когда работает в другой фирме, понимает: если не продавать их дороже с учетом налогов, транспортировки, то сработаешь в минус. В СК инженер-технолог рассказывал, что про конкурс компания знала заранее, МЗКТ накануне передавал техническое задание, а они уже подбирали оборудование. Якобы даже Концевой давал подписку о неразглашении.
— Если есть расписка, то покажите, где она! Я это тут опротестую! Этот допрос был составлен в чьих-то интересах, — продолжает возмущаться свидетель. — (…) Если бы прочитал допрос, не подписал бы. Возможно, сказался эффект усталости. Вот так и попадают люди на кредиты.
Уже бывший директор «Металинг» Сергей Римашевский в суде рассказывает, в конкурсе компания участвовала на таких же правах как все, «Металинг» был дилером Hyundai, с Головачом лично не знаком, видел его только, когда комиссия по закупкам вскрывала конверт.
— На МЗКТ техническое задание готовит целая команда, там не участвует в этом один человек. (…) Под наше оборудование ничего не готовилось, — говорит Римашевский.
В связи с тем, что его показания также отличаются от тех, что он давал в СК, суд снова возвращается к материалам уголовного дела. Во время предварительного расследования Римашевский рассказывал: до начала конкурса они встречались в кабинете технолога МЗКТ, техническое задание составлялось под «Металинг», наценка на оборудование была 60−70%. В суде мужчина отказывается от своих слов, но ему напоминают: он подписал протокола допроса у следователя.
— Думаете, я все помню? Когда был в СК, у меня незадолго до этого умерла жена, психологически был не готов. Не помню, как было на самом деле, — продолжает рассказывать Римашевский.
Составление задания под одну компанию он называет «ерундой», потому что это заметит любая комиссия. И когда суд несколько раз просить определиться с показаниями во время предварительного расследования, свидетель отвечает: «Допустим». Он приводит пример, что во время конкурса одна из компаний предложила МЗКТ поставку станков за 6 миллионов евро, а «Металинг» за 2,4 миллиона евро. Их предложение было самым выгодным.
Процесс по делу Андрея Головача продолжается.
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Суд Первомайского района Минска продолжает допрашивать свидетелей по делу уже трижды оправданного Андрея Головача. Его снова обвиняют в получении взятки. Вот...
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