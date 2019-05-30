«Он акула бизнеса, блюдет свои интересы». Взяткодатель по делу инженера МЗКТ не пришел в суд

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Минска продолжает допрашивать свидетелей по делу уже трижды оправданного Андрея Головача. Его снова обвиняют в получении взятки. Вот только один из основных взяткодателей на процесс не пришел, его подчиненные говорят: «Он всегда был против коррупции, свобода дороже».





Главный инженер МЗКТ Андрей Головач, который находится в СИЗО четыре года , не признает ни один пункт обвинения. На этот раз следствие считает: в качестве взятки Головач получил 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов, однако не смог довести преступный умысел до конца, потому что был задержан».

По материалам уголовного дела, руководитель компании «Металинr» Андрей Ханавин давал взятки Головачу, чтобы тот лоббировал интересы фирмы и обеспечивал ей контракты по поставку МЗКТ корейского оборудования Hyundai.

— Свидетель извещен надлежащим образом, — докладывает суду секретарь, но Ханавин на процесс не пришел. Зато явились его уже бывшие подчиненные. Кирилл Концевой работал в «Металинr» инженером-технологом, с Головачом лично не знаком, «два раза поздоровались за руку». На вопрос прокурора Юрия Шерснева, как он может охарактеризовать Ханавина, свидетель отвечает:

— Он акула бизнеса, жесткий человек, достаточно дипломатичный. В первую очередь блюдет свои собственные интересы. (…) Москвич, более хитрый. Думаю, кто знает Ханавина, скажет тоже самое: он не всегда выполняет свои обещания.

В 2013 году «Металинr» поставил на МЗКТ 14 станков вместо планируемых 55. Как говорит свидетель Концевой, к финансовым вопросам и продаже оборудования из Южной Кореи его не допускали, как образовывалась цена на станки, он не в курсе. Инженер-технолог действительно летал туда в командировку для повышения квалификации и обучения, к переговорам с Головачом, который тоже был в Корее, не имеет никакого отношения. Государственный обвинитель долго и подробно расспрашивает: как компания «Металинr» выиграла конкурс, были ли у нее заранее какие-то документы, передавал ли какую-то информацию Голвач? Свидетель отвечает: ему ничего об этом не известно.

«На МЗКТ ходил как к себе домой, но посещение завода не говорит о каких-то вещах»

— Заявлял ли Ханавин, что вы выиграете конкурс на поставку оборудования? — уточняет прокурор Юрий Шерснев.

— Вроде да. Наши все станки подходили под техническое задание, и Ханавин не видел других конкурентов. Естественно, ожидался выигрыш, — отвечает Концевой.

Он рассказывает: у него был годовой пропуск на МЗКТ, инженер-технолог был знаком с двумя технарями с завода и часто ездил в цех с вопросами: «Как у вас дела? Что новенького?» Это были «технические переговоры», сотрудники завода рассказывали, какое оборудование хотят заменить спустя несколько лет, а Кирилл Концевой прикидывал: сможет ли компания что-то поставить. Речи о предстоящих конкурсах не шла.

— На МЗКТ ходил как к себе домой, но посещение завода не говорит о каких-то вещах, — делает акцент на этих словах свидетель и добавляет, что лично запустил на МЗКТ все поставляемые станки «Металинг».

— Почему в техническом задании преобладают характеристики Hyundai? Как они туда попали? — спрашивает прокурор.

— Под одно и тоже техническое задание может подойти несколько производителей. Дайте мне полчаса и я в интернете найду 5−6 таких станков, — говорит Кирилл Концевой.

Контракт с МЗКТ на поставку оборудования в 2013 году был заключен на 4 миллиона 200 тысяч долларов. И вместо планируемых 55 станков «Металинг» поставил 14.



Прокурор Юрий Шерснев

— Как так вышло, не знаю, Андрей (Ханавин — Прим. TUT.BY) был расстроен. Опечалились мы все. Как мы сами предположили, на это решение как-то повлиял Doosan (корейский производитель оборудования — Прим. TUT.BY), — предполагает бывший сотрудник Металинг".

Концевой до последнего не верил, что Андрей Ханавин давал Головачу взятки.

— Он всегда был против коррупции и говорил: «Никогда не буду в этом участвовать, свобода дороже». Ханавин в этом плане жесткий человек.

— Это он говорил после задержания Головача? — интересуется государственный обвинитель.

— Еще раньше, в Беларуси всегда же кого-то задерживают за коррупцию, — отвечает Концевой.

«Этот допрос был составлен в чьих-то интересах»

В 2015 году «Металинг» поставил еще на МЗКТ 10 прутковых токарных автоматов. По сведениям Кирилла Концевого, Андрей Ханавин последний раз был в Минске в 2016 году, в 2017 году переехал жить в Канаду, где открыл собственную компанию. Напомним, что втрое уголовное дело в отношении Головача появилось в 2018 году. После двухчасового допроса суд принял решение зачитать показания Концевого во время предварительного расследования. В СК он рассказывал, цена на корейские станки была завышена в 4−5 раз.

— Это вольная интерпретация следователя, я говорил в два раза. (…) Может, это была хитрая уловка. Протокол читал бегло, — возмущается свидетель.

До этого он приводил случай, когда случайно увидел, сколько стоит станки в Корее. А сейчас, когда работает в другой фирме, понимает: если не продавать их дороже с учетом налогов, транспортировки, то сработаешь в минус. В СК инженер-технолог рассказывал, что про конкурс компания знала заранее, МЗКТ накануне передавал техническое задание, а они уже подбирали оборудование. Якобы даже Концевой давал подписку о неразглашении.

— Если есть расписка, то покажите, где она! Я это тут опротестую! Этот допрос был составлен в чьих-то интересах, — продолжает возмущаться свидетель. — (…) Если бы прочитал допрос, не подписал бы. Возможно, сказался эффект усталости. Вот так и попадают люди на кредиты.

Уже бывший директор «Металинг» Сергей Римашевский в суде рассказывает, в конкурсе компания участвовала на таких же правах как все, «Металинг» был дилером Hyundai, с Головачом лично не знаком, видел его только, когда комиссия по закупкам вскрывала конверт.

— На МЗКТ техническое задание готовит целая команда, там не участвует в этом один человек. (…) Под наше оборудование ничего не готовилось, — говорит Римашевский.





В связи с тем, что его показания также отличаются от тех, что он давал в СК, суд снова возвращается к материалам уголовного дела. Во время предварительного расследования Римашевский рассказывал: до начала конкурса они встречались в кабинете технолога МЗКТ, техническое задание составлялось под «Металинг», наценка на оборудование была 60−70%. В суде мужчина отказывается от своих слов, но ему напоминают: он подписал протокола допроса у следователя.

— Думаете, я все помню? Когда был в СК, у меня незадолго до этого умерла жена, психологически был не готов. Не помню, как было на самом деле, — продолжает рассказывать Римашевский.

Составление задания под одну компанию он называет «ерундой», потому что это заметит любая комиссия. И когда суд несколько раз просить определиться с показаниями во время предварительного расследования, свидетель отвечает: «Допустим». Он приводит пример, что во время конкурса одна из компаний предложила МЗКТ поставку станков за 6 миллионов евро, а «Металинг» за 2,4 миллиона евро. Их предложение было самым выгодным.

Процесс по делу Андрея Головача продолжается.