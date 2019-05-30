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«Капитан аккуратно ее достал». Пассажиры заметили, как в закрылок самолета перед взлетом попала птица

31.05.2019 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг, 30 мая, минчанка Кристина с мужем возвращались рейсом «Белавиа» из Шарм-эль-Шейха в Минск. Незадолго до взлета в закрылке самолета один из пассажиров увидел птицу. В итоге рейс задержали почти на четыре часа. В авиакомпании поясняют, данная ситуация никак не повлияла бы на безопасность полета и благодарят пассажиров за внимательность.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Кристины в тот день все шло по плану. Вылетать из Египта они должны были в шесть вечера. Их семья вместе с другими пассажирами вошла в самолет — и вдруг мужчина, который сидел сзади нее, увидел в закрылке птицу.

— Он предупредил об этом бортпроводника, тот ответил: все хорошо, сообщил, что это не влияет на безопасность, — вспоминает Кристина. — Пассажиры попросили рассказать капитану. Через пару минут стюардесса сказала, что капитан передает внимательному мужчине большое спасибо.

По словам Кристины, дальше самолет с пассажирами отвезли на стоянку. Минут 40 египетские работники аэропорта стояли у крыла белорусского самолета и решали, что делать.

— Пока они думали, наш капитан, вышел и сам аккуратно достал эту птицу. Потом предупредил: все хорошо, скоро взлетим. Осталось получить разрешение, — продолжает собеседница. —  Но, видимо, из-за того, что мы пропустили время взлета, теперь следовало заполнить много бумаг — и рейс задержался. В самолете мы просидели еще час.

Чуть позже, говорит Кристина, пассажиров направили в аэропорт, где они просидели еще два часа.

— Хочется сказать большое спасибо капитану и команде нашего самолета. Они сработали профессионально, — рассказывает Кристина. — Но к египтянам у нас остались вопросы. Почему они не проверили эти закрылки? Почему, пока решались все вопросы, мы два часа сидели в самолете? Почему в аэропорту нашим людям не предоставили пароль к wi-fi, чтобы предупредить родных о задержке рейса. Хорошо, у нас с мужем была местная сим-карта. Мы смогли раздать людям интернет.

В десять вечера, продолжает девушка, рейс все-таки вылетел в Минск.

— Мы спокойно взлетели и без проблем добрались до Беларуси.

«Данная ситуация никак не влияла на безопасность полета»

В авиакомпании пояснили: узнав о птице в закрылке, в соответствии с инструкцией командир решил прекратить взлет, вернуться на стоянку и направить воздушное судно на дополнительную проверку.

— Несмотря на наличие следов птицы, когда техническая бригада проверила судно, неисправностей самолета специалисты не выявили, — рассказывают в «Белавиа». — При предполетном осмотре увидеть птицу не представлялось возможным, так как закрылки находились в убранном положении. Данная ситуация никак не влияла на безопасность полета.

Спустя 3 часа 50 минут самолет вылетел в Национальный аэропорт «Минск».

— Авиакомпания приносит извинения за сложившуюся ситуацию и делает все возможное, чтобы полеты проходили безопасно, — говорят специалисты пресс-службы. — Благодарим наших пассажиров за внимательность и еще раз обращаем внимание: важно, чтобы при взлете и посадке у пассажиров были открыты шторки иллюминаторов, и люди следовали инструкциям экипажа.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 30 мая, минчанка Кристина с мужем возвращались рейсом «Белавиа» из Шарм-эль-Шейха в Минск. Незадолго до взлета в закрылке самолета один из пассажиров...
 
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