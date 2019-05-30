В Бресте открыли парк Мира с тренажерами, площадкой для петанка и большим детским городком

Источник материала: Tut.by

31 мая в Бресте открыли обновленный парк Мира.





Реставрация парка проходила в течение года. Дизайном занимался «Савушкин продукт».





В обновленном парке поставили скульптуры, соорудили спортивный комплекс с тренажерами и выделили территорию для французской игры петанк.





Детский городок значительно расширили. Теперь он состоит из двух площадок, вход на которые обозначен световой аркой. Детский комплекс пополнили качалки-балансиры в форме мотоцикла, лошадки и динозавры, баскетбольное кольцо и гимнастическая сетка «Пирамида» — по ней могут лазить дети от 5 лет.





Для удобства гостей парка установлены 30 скамеек и организованы две велопарковки. А также биотуалеты и навес от дождя. Парк пополнился 69 деревьями, более 2300 кустарниками и 36 долгоцветущими многолетниками. Посеяно более 28 тысяч м² газона.



