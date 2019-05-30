ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте открыли парк Мира с тренажерами, площадкой для петанка и большим детским городком

31.05.2019 17:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

31 мая в Бресте открыли обновленный парк Мира.


Реставрация парка проходила в течение года. Дизайном занимался «Савушкин продукт».


В обновленном парке поставили скульптуры, соорудили спортивный комплекс с тренажерами и выделили территорию для французской игры петанк.


Детский городок значительно расширили. Теперь он состоит из двух площадок, вход на которые обозначен световой аркой. Детский комплекс пополнили качалки-балансиры в форме мотоцикла, лошадки и динозавры, баскетбольное кольцо и гимнастическая сетка «Пирамида» — по ней могут лазить дети от 5 лет.


Для удобства гостей парка установлены 30 скамеек и организованы две велопарковки. А также биотуалеты и навес от дождя. Парк пополнился 69 деревьями, более 2300 кустарниками и 36 долгоцветущими многолетниками. Посеяно более 28 тысяч м² газона.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детский городок значительно расширили. Теперь он состоит из двух площадок, вход на которые обозначен световой аркой.
 
Новости дня
Новости общества
 
Телемарафон в поддержку домов семейного типа проведёт ТРК «Брест»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика