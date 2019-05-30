Ко Всемирному дню заболеваний щитовидной железы

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Среди которых наиболее распространены диффузный зоб (преимущественно в регионах с дефицитом йода), узловые образования, также в настоящее время отмечается рост аутоиммунной патологии щитовидной железы.

Глобальность и важность этой проблемы позволила в 2009 г. экспертам Европейской Тиреоидной Ассоциации предложить отмечать 25 мая – как Всемирный День Щитовидной железы. Эта инициатива была поддержана всеми другими врачебными сообществами, занимающимися патологией щитовидной железы: Американским, Латиноамериканским и Азиатским.

Всемирный день щитовидной железы преследует пять основных целей:

Повышение общественной информированности о проблемах, связанных со щитовидной железой и об их медико-социальном значении. Повышение информированности о распространенности заболеваний щитовидной железы и методах их раннего выявления. Пропаганда программ профилактики и образовательных программ в области патологии щитовидной железы. Пропаганда современных методов лечения заболеваний щитовидной железы. Повышение доступности медицинской помощи в области заболеваний щитовидной железы.

Щитовидная железа – самая большая железа в эндокринной системе человека. Это симметричный небольшой орган на нашей шее, который имеет форму бабочки и отвечает за правильное функционирование нашего тела. Основной из гормонов ЩЖ – тироксин, играет важную роль в регуляции обмена веществ, влияет на рост и развитие организма, наши умственные способности, сон и аппетит, физическую активность, массу тела, прочность костей скелета, работу сердца и других внутренних органов, половое развитие, состояние кожи и волос, способность выносить и родить здорового ребёнка, обладают иммунокоррегирующими свойствами.

Вам нужно регулярно контролировать состояние щитовидной железы, если:

кто-либо из близких родственников страдал от заболеваний щитовидной железы;

по работе или при лечении другого заболевания человек подвергался ионизирующему облучению (его виды – электромагнитное, рентгеновское и т.д.);

проживание в географическом районе, где зафиксирован дефицит природного йода.

женщины в возрасте свыше 45 лет.

Все заболевания ЩЖ условно можно разделить на 2 группы: те, которые сопровождаются нарушением функции щитовидной железы, и те, при которых функция щитовидной железы в норме, но имеют место структурные изменения, обычно выявляемые при ультразвуковом исследовании.

Люди часто преувеличивают значение для здоровья выявленных при ультразвуковом исследовании щитовидной железы изменений. Это касается умеренного увеличения, кист и небольших коллоидных узлов щитовидной железы. Подобные изменения в подавляющем большинстве случаев не оказывают никакого влияние на состояние здоровья и самочувствие человека, и не требуют никакого лечения.

При выявлении узла в щитовидной железе необходимо оценить вероятность рака щитовидной железы, выполнить при необходимости пункционную биопсию, оценить функцию щитовидной железы и провести ультразвуковое исследование в динамике. Если исключен онкологический риск, то чаще всего узел не требует никаких вмешательств: ни медикаментозных, ни хирургических. Такие узлы не влияют на самочувствие, качество и продолжительность жизни.

Важно понимать, что негативное влияние на многие органы и системы организма могут оказывать заболевания, протекающие с нарушением функции щитовидной железы – гипо- или гипертиреозом.

«Худею (полнею), лысею, потею, плачу, раздражаюсь, нервничаю, устаю» — с такими жалобами часто приходят на прием пациенты, убежденные, что все их проблемы связаны со щитовидной железой. Если есть подозрение на нарушение функции щитовидной железы, необходимо выполнить анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ). Если ТТГ в норме (0,4-4,0мМЕ/л), то эти жалобы на самочувствие не могут быть обусловлены щитовидной железой. А вот в случае выявления нарушения функции щитовидной железы, обязательно необходимо проконсультироваться у эндокринолога и соблюдать все рекомендации по лечению, поскольку как гипотиреоз, так и тиреотоксикоз могут оказать значимое негативное влияние на здоровье. Выявив любое из заболеваний щитовидной железы, врач составляет программу лечения. Не нужно бояться принимать современные препараты (пациент не потолстеет и не покроется волосами), они помогут быстро и надежно решить проблемы и предотвратить развитие действительно опасной и трудно поддающейся лечению болезни.

Если со щитовидной железой все в порядке, все равно не стоит забывать о профилактике возможных заболеваний. Йодный дефицит, может приводить к увеличению размера ЩЖ, а в тяжелых случаях – к дефициту тиреоидных гормонов. Данная проблема особенно актуальна у беременных женщин и подростков в период полового созревания. ВОЗ рекомендует постоянно употреблять вместо обычной соли йодированную и минимум трижды в неделю есть продукты с высоким содержанием йода (особенно морепродукты – морскую капусту и др.).

Очень многие считают, что для профилактики заболеваний щитовидной железы необходимо употреблять много йодсодержащих продуктов, но это не всегда так. Не забывайте, что некоторые заболевания железы возникают именно из-за избытка йода, и тогда его как раз надо ограничить.

Питание должно быть рациональным, и кроме йода, необходимы кобальт, медь, железо, селен, марганец, а также другие микроэлементы. Лучшему усвоению этих важнейших элементов помогают хлеб грубого помола, сухофрукты, овощи и зелень, а также нежареные орехи (исключая арахис) и семечки. А вот сахар, всевозможные консервированные продукты, маринады, маргарин и соусы – под запретом. Избыточный вес и вредные привычки (особенно курение) в разы увеличивают вероятность возникновения болезней щитовидной железы.

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, правильное питание, разумное пребывание на солнце и регулярные осмотры – вот 5 составляющих здоровья щитовидной железы. Если к ней быть внимательными, она наверняка ответит взаимностью и будет исправно снабжать организм гормонами.

Главный внештатный врач-эндокринологУЗ «Борисовская ЦРБ» Гребень С.В.