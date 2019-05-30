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Выпускные экзамены начинаются в белорусских школах 1 июня

31.05.2019 17:58 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускные экзамены для девятых и одиннадцатых классов пройдут в белорусских школах 1-8 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Минобразования.

Девятиклассники будут писать диктанты по белорусскому и русскому языкам и контрольную работу по математике. Экзамены у них пройдут 4, 6 и 8 июня соответственно.

Одиннадцатиклассникам предстоит сдать четыре экзамена. "Письменные испытания по русскому языку или белорусскому языку (по выбору учащегося) и математике пройдут 1, 3 и 5 июня. Кроме того, ребята будут сдавать экзамены по иностранному языку и истории Беларуси", - рассказали в министерстве.

"В 2019 году, как и в предыдущие годы, тексты и задания будут объявляться по телевидению и радио, размещаться на портале Министерства образования", - добавили в пресс-центре.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускные экзамены для девятых и одиннадцатых классов пройдут в белорусских школах 1-8 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Минобразования....
 
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