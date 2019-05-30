В Светлогорском районе ищут 81-летнего пенсионера. У него болезнь Альцгеймера

Источник материала: Tut.by

Вот уже месяц в Светлогорском районе ищут 81-летнего пенсионера. Днем 6 мая Леонид Фицнер вышел с дачи и до сих пор не вернулся. О его розыске сообщает местная милиция.



Фото предоставлено: милиция Гомельской области

6 мая, в понедельник, около 14.00 он ушел с дачи (Светлогорский район, деревня Расова, улица Садовая, 231) и пропал.

«Страдает болезнью Альцгеймера. Плохо слышит», — рассказали TUT.BY в местном РОВД.

Приметы: на вид 80 лет, рост около 176 см, худощавого телосложения, волосы короткие черные с проседью. Был одет: майка желтая, рубашка темно-зеленая с черными вставками, темно-синяя спортивная мастерка на молнии, черное трико, темно-коричневые кирзовые сапоги, куртка темно-синяя с капюшоном и длиной ниже пояса, серая вязаная шапка с помпоном.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят откликнутся в милицию по телефонам: 8 (029) 186 75 25 или по общему номеру 102.