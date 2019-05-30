31 мая Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Внимание-Дети!»

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Уважаемые родители, помните, что дорожное движение начинается не с проезжей части , а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребёнком весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки — нерегулируемый перекрёсток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили и т.д. Обязательно обратите внимание на возникающие опасности при посадке и высадке из общественного транспорта. Обходить стоящий автобус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет и только после этого переходить дорогу по пешеходному переходу.

Учите детей дорожной грамоте и своим личным примером демонстрируйте как правильно и безопасно вести на дороге.

Старший госавтоинспектор ОГАИ

Верхнедвинского РОВД О.С. Лонь