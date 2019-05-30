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31 мая Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Внимание-Дети!»
31.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Уважаемые родители, помните, что дорожное движение начинается не с проезжей части , а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребёнком весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки — нерегулируемый перекрёсток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили и т.д. Обязательно обратите внимание на возникающие опасности при посадке и высадке из общественного транспорта. Обходить стоящий автобус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет и только после этого переходить дорогу по пешеходному переходу.
Учите детей дорожной грамоте и своим личным примером демонстрируйте как правильно и безопасно вести на дороге.
Старший госавтоинспектор ОГАИ
Верхнедвинского РОВД О.С. Лонь
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> Уважаемые родители, помните, что дорожное движение начинается не с проезжей части , а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребёнком весь путь до...
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