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31 мая Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Внимание-Дети!»

31.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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31 мая Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Внимание-Дети!»

Уважаемые родители, помните, что дорожное движение начинается не с проезжей части , а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребёнком весь путь до школы и ненавязчиво укажите  на наиболее опасные участки — нерегулируемый перекрёсток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили и т.д. Обязательно обратите внимание на возникающие опасности при посадке и высадке из общественного транспорта. Обходить стоящий автобус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет и только после этого переходить дорогу по пешеходному переходу.

Учите детей дорожной грамоте и своим личным примером демонстрируйте как правильно и безопасно вести на дороге.

Старший госавтоинспектор ОГАИ

Верхнедвинского РОВД                                           О.С. Лонь         

 
 
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> Уважаемые родители, помните, что дорожное движение начинается не с проезжей части , а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребёнком весь путь до...
 
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