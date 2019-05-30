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По инициативе Гродненской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» в очередной раз на базе отдыха «Купалинка» состоялась встреча людей с ограниченными физическими возможностями

31.05.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

По инициативе Гродненской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» в очередной раз на базе отдыха «Купалинка» состоялась встреча людей с ограниченными физическими возможностями

На традиционный майский слет «Вместе мы сильней» съезжаются ребята со всех регионов Принеманья, чтобы попробовать свои силы в различных спортивных дисциплинах, больше имеющих развлекательный характер. Как «профессионалы» с опытом участия в спартакиаде, так и прибывшие впервые получают возможность нового общения, знакомств, выхода из замкнутого пространства. На этот раз посоревноваться прибыли 17 команд.

Делегация вороновских спортсменов в составе Павла Дубовика, Виктора Хилевича, Гражины Сидляревич, Виталиуса Мацкявичюса, Анжелы Михалькевич и Евгения Чепнявского в сопровождении председателя районной организации БелОИ Людмилы Урбанович заметно отличалась сплоченностью и жизнерадостностью. По-другому и не должно было быть: девушкам и парням не понаслышке известен соревновательный дух, который царит во время слета. А встреча со старыми друзьями не могла не поднять настроения. 


По инициативе Гродненской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» в очередной раз на базе отдыха «Купалинка» состоялась встреча людей с ограниченными физическими возможностями

Соревнования проходили очень динамично и требовали от участников хорошей физической выносливости. Интересными и захватывающими получились игры в настольный теннис и шашки, армрестлинг и броски в баскетбольное кольцо. Высокой была конкуренция в дартсе. Здоровым азартом зарядили ребят городки. По итогам состязаний третье место в конкурсе по броскам в баскетбольное кольцо заняла Гражина Сидляревич из аг. Заболоть. Поздравляем!

Члены Вороновской районной организации БелОИ и посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов благодарят филиал «АтП №14 г.п. Вороново» за бесплатное предоставление транспорта, огромное спасибо Яну Дицу и Наталье Малаховской за содействие и помощь.


По инициативе Гродненской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» в очередной раз на базе отдыха «Купалинка» состоялась встреча людей с ограниченными физическими возможностями

Галина ШЛЕМПО.

 
Теги: знакомства
 
 
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