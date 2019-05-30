В столичном магазине появилась лестница-экран

Источник материала: Tut.by

30 мая в «Гиппо» на Рокоссовского, 22 включили лестницу-экран, которая не только ведет на второй этаж, но и используется как реклама магазина. Посмотрите, как она работает.

На лестницу добавили модульные экраны, которые соединены воедино, если смотреть с определенного расстояния, то складывается впечатление, будто ступеньки сливаются в один сплошной экран.

— Насколько нам известно, такой проект еще не был реализован в Беларуси, такое используют впервые. Лестница используется для того, чтобы торговый объект приводил нам в магазин трафик с первого на второй этаж. Мы видели такое за рубежом, в Испании. Но идея пришла не после увиденного, а после того, как поставили определенную задачу — привести покупателей в магазин, — рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы «Электросилы» Ричард Мишук.

Принцип работы лестницы такой же как у уличных экранов.

— Люди реагируют интересно, не понимают, некоторые даже боятся на нее наступать, — говорит Мишук.

Несмотря на кажущуюся хрупкость, на самом деле на лестнице есть антивандальные устройства, которые закрывают экраны. В «Электросиле» бюджет на устройство не раскрывают, но говорят, что это было не очень дорого.

Пока лестница работает в тестовом режиме с однотипными роликами, дальше магазин планирует ставить разные видео с акциями и рекламой «Электросилы».