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Президент назначил судью Верховного суда и председателя экономического суда Могилевской области

31.05.2019 20:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 31 мая подписал указ № 209 «О назначении и освобождении судей».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Президент назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом республики Национального собрания. Указом президента Мартиросяна освобожден от должности судьи Витебского областного суда.

Судьей бессрочно и председателем экономического суда Могилевской области назначен Сергей Ковалев.

В пресс-службе главы государства уточнили, что также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

 
 
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Александр Лукашенко 31 мая подписал указ № 209 «О назначении и освобождении судей».
 
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