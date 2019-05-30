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Президент назначил судью Верховного суда и председателя экономического суда Могилевской области
31.05.2019 20:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 31 мая подписал указ № 209 «О назначении и освобождении судей».
Президент назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом республики Национального собрания. Указом президента Мартиросяна освобожден от должности судьи Витебского областного суда.
Судьей бессрочно и председателем экономического суда Могилевской области назначен Сергей Ковалев.
В пресс-службе главы государства уточнили, что также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
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Александр Лукашенко 31 мая подписал указ № 209 «О назначении и освобождении судей».
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