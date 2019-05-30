Президент назначил судью Верховного суда и председателя экономического суда Могилевской области

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 31 мая подписал указ № 209 «О назначении и освобождении судей».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Президент назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом республики Национального собрания. Указом президента Мартиросяна освобожден от должности судьи Витебского областного суда.

Судьей бессрочно и председателем экономического суда Могилевской области назначен Сергей Ковалев.

В пресс-службе главы государства уточнили, что также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.