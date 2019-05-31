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Ввод в эксплуатацию аккумуляторного завода под Брестом перенесли на июнь
31.05.2019 23:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аккумуляторный завод под Брестом заработает в июне, рассказали TUT.BY на предприятии. Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
Работа приемной комиссии предприятия продлена в связи с проведением дополнительной тонкой донастройки газоочистного оборудования, сообщил TUT.BY менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды 1AK-GROUP (ООО «ПАК-управление») Александр Юнкевич.
«Подчеркнем, что нами установлены очень жесткие нормы по выбросам и сейчас мы боремся за граммы выбросов в год и ведем все необходимые работы для достижения установленных ПДК (предельно допустимых концентраций. — TUT.BY)», — пояснил собеседник.
Напомним, в апреле председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время встречи со студентами ПолесГУ сообщил, что аккумуляторный завод заработает в мае. Губернатор также добавил, что это современное высокоэффективное производство. Его работу в части воздействия на окружающую среду будут постоянно мониторить специальные службы, наделенные правом закрыть завод в случае нарушения им санитарных и экологических норм,
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
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Работа приемной комиссии продлена в связи с тонкой донастройки газоочистного оборудования.
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