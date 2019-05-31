Ввод в эксплуатацию аккумуляторного завода под Брестом перенесли на июнь

Источник материала: Tut.by

Аккумуляторный завод под Брестом заработает в июне, рассказали TUT.BY на предприятии. Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сообщал , что завод запустят в мае.





Работа приемной комиссии предприятия продлена в связи с проведением дополнительной тонкой донастройки газоочистного оборудования, сообщил TUT.BY менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды 1AK-GROUP (ООО «ПАК-управление») Александр Юнкевич.

«Подчеркнем, что нами установлены очень жесткие нормы по выбросам и сейчас мы боремся за граммы выбросов в год и ведем все необходимые работы для достижения установленных ПДК (предельно допустимых концентраций. — TUT.BY)», — пояснил собеседник.

Напомним, в апреле председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время встречи со студентами ПолесГУ сообщил, что аккумуляторный завод заработает в мае. Губернатор также добавил, что это современное высокоэффективное производство. Его работу в части воздействия на окружающую среду будут постоянно мониторить специальные службы, наделенные правом закрыть завод в случае нарушения им санитарных и экологических норм, сообщало «Медиа-Полесье».

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти под разными предлогами не давали добро.