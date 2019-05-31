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Пора реабилитироваться

01.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Прокуратурой Буда-Кошелевского района при проведении проверки соблюдения требований законодательства о защите прав инвалидов и пожилых граждан выявлен ряд нарушений.

Пора реабилитироваться

Социальная защита инвалидов и пожилых людей является одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства. В республике создана масштабная система социальной защиты указанных категорий граждан, разработана и утверждена Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки установлено, что в районе реализация мероприятий Госпрограммы, а также требований иных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению комфортных условий жизнедеятельности, предупреждению инвалидности, реабилитации и социальной интеграции инвалидов надлежащим образом не осуществляется, а проблемам инвалидов не уделяется должного внимания.
В силу различного рода ограничений инвалиды испытывают затруднения в адаптации к современным условиям жизни и нуждаются в помощи, которая оказывается им в рамках мероприятий по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов. Реабилитация включает медицинскую, профессиональную и социальную реабилитацию и осуществляется через предоставление инвалидам необходимых медицинских и других услуг. Содержание и длительность процесса оказания услуг определяется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – ИПР). Прокуратурой района выявлено, что управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома работа по реализации мероприятий, включенных в ИПР, фактически не ведется. Так, сведения об инвалидах, нуждающихся в профессиональной и трудовой реабилитации, вносятся в банки данных. Сами инвалиды об имеющихся возможностях трудоустройства, в том числе посредством переобучения, возможности постановки их на учет в качестве безработного не информируются. И лишь в случае самостоятельного обращения в Управление граждане ставятся на учет.
Особую обеспокоенность прокуратуры вызывает непринятие мер как со стороны Управления, так и иных заинтересованных организаций района по реализации мероприятий, определенных разделом 3 ИПР по социальной реабилитации инвалидов. В частности, в марте прошлого года в Управление поступила ИПР в отношении пожилой 94-летней женщины, которая нуждалась в бессрочном оказании социально-психологических, социально-реабилитационных и социальных услуг Буда-Кошелевского территориального центра социального обслуживания населения (далее – ТЦСОН), а также в постоянной посторонней помощи и уходе. Исполнителем указанных мероприятий было определено Управление. Однако, несмотря на преклонный возраст и наличие 1 группы инвалидности, мер по выполнению мероприятий ИПР непосредственно Управлением не осуществлялось. ТЦСОН о необходимости оказания услуг данному инвалиду не уведомлялся, ИПР для реализации мероприятий им из Управления не направлялась, гражданка эта на их обслуживании не значится. Аналогичным образом оставлены без внимания мероприятия всех ИПР, поступивших по электронной почте в Управление.
Таким образом, в районе не создана надлежащая система контроля за выполнением ИПР. Из-за отсутствия должной разъяснительной работы инвалиды оказались лишены гарантированной государством социальной поддержки и помощи. Подобное бездействие со стороны органа, на которого в соответствии с законодательством возложены обязанности по контролю, противоречит целям и задачам Госпрограммы в части трудовой и социальной интеграции инвалидов, препятствует реализации в полном объеме запланированных в ней мероприятий. Фактически граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию и не обратившиеся лично в заинтересованные органы, остаются без государственной поддержки.
Выявлены недостатки и по линии обустройства безбарьерной среды в местах общего пользования, а также жилых помещений, где живут инвалиды. В отдельных домах отсутствуют приспособления для спуска инвалидных колясок. Не созданы должные условия для свободного передвижения на таком объекте социальной инфраструктуры, как ОВД Буда-Кошелевского рай-исполкома. Денежные средства из областного и республиканского бюджета на данные цели не выделялись, однако, несмотря на наличие проблемы в районе по обеспечению безбарьерной среды, мер по финансированию данных мероприятий из местного бюджета не изыскивалось. При этом Госпрограммой пре-дусмотрена реализация данных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета.
По результатам проверки прокуратура внесла в Буда-Кошелевский райисполком представление, в котором потребовала устранить причины и условия, которые способствовали нарушениям законодательства о защите прав инвалидов, и решить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности за отсутствие организации работы и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Оксана ДАШКЕВИЧ

 
 
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Прокуратурой Буда-Кошелевского района при проведении проверки соблюдения требований законодательства о защите прав инвалидов и пожилых граждан...
 
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