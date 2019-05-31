Новая Конституция, пенсионная ловушка, огурцы в опасности и годзилла в вышиванке - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, с первым днем лета нас, друзья! Впереди целых три месяца солнца, жары и фруктов (ой, это мы точно о Беларуси говорим?), и погода начнет нас радовать уже в выходные. А тем временем в лесах созрела первая земляника, ее уже продают на рынке , представляете (но увы, не всем на такие покупки денег хватает )? Если вдруг сегодня соберетесь по барам или на шашлык, а потом за руль — то давайте-ка от греха подальше вот здесь на пальцах объясним вам, сколько можно (или нельзя) выпить, чтобы вести машину безопасно . Кстати, если собираетесь в отпуск, то расмотрите путешествие на автодоме — очень классные экземпляры бывают . Ну и привет, ле-е-е-ето!





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Огурцы в опасности!!! В мае природа полесских фермеров не радует: то холод, то дожди, то ветер. Только ушла вода из теплиц после ливней 17 мая, как разлилась Горынь — и к полешукам снова пришла большая вода: подобралась к забору и подтопила капусту, «поплыли» огурцы в теплице. Сезон в разгаре, на рынке толпятся перекупщики, а сельчане в рыбацких сапогах спасают урожай. Нет, вообще они, конечно, к паводку привыкшие — нов мае?! Давайте расскажем, как река оставила людей без урожая и заработка .





А вот история о том, как птица едва не подвергла смертельной опасности людей . Белорусы, вылетавшие из Египта, заметили, как в закрылок самолета перед взлетом попала птица. Пассажир настоял на том, чтобы бортпроводник передал эту информацию командиру. Вылет отложили. «Минут 40 египетские работники аэропорта стояли у крыла белорусского самолета и решали, что делать. Пока они думали, наш командир вышел и сам аккуратно достал эту птицу ».

. Белорусы, вылетавшие из Египта, заметили, как в закрылок самолета перед взлетом попала птица. Пассажир настоял на том, чтобы бортпроводник передал эту информацию командиру. Вылет отложили. «Минут 40 египетские работники аэропорта стояли у крыла белорусского самолета и решали, что делать. ». Продолжаем рассказывать о старых военных городках . В этот раз мы заехали в «столицу ВДВ» — Боровуху-1 под Новополоцком. Этот городок хранит много историй. Например, как Янка Купала работал здесь путейцем, как местный гарнизон две недели успешно перемалывал танки вермахта, как немцы уничтожили здесь тысячи военнопленных. А еще о Чехословакии и Афганистане и об экипажах вертолетов, которые тушили реактор в Чернобыле. В общем, рассказ наш будет длинным и интересным .





Знакомьтесь, Алина. Ей 37 лет и она — трансгендер . Она осознала, что родилась не в своем теле, когда ей было всего шесть, родные настояли на лечении в психиатрической больнице… Сейчас она с ними не общается. Посмотрите это видео : Алина рассказывает, как на нее реагируют окружающие. Несмотря на все плохое, что было в жизни, женщина верит, что будет счастлива.

. Она осознала, что родилась не в своем теле, когда ей было всего шесть, родные настояли на лечении в психиатрической больнице… Сейчас она с ними не общается. : Алина рассказывает, как на нее реагируют окружающие. Несмотря на все плохое, что было в жизни, женщина верит, что будет счастлива. Белоруска Алиса Ксеневич, которая живет в Нью-Йорке, вот здесь расскажет нам о том, как американцы решают вопрос, пить или не пить — и какие у них там в целом взаимоотношения с алкоголем . Да, совсем все по-другому…

— . Да, совсем все по-другому… В Молодечно появилось новое граффити. Оригинальное, да. Вам тоже напоминает годзиллу в вышиванке?





А в Рогачеве появилась Любовь Павловна — нетипичная для нашей провинции пенсионерка «чуть за 70». Вместо дачной сумки на колесиках у нее шляпка и красные кеды, вместо тросточки и жалоб на жизнь — самокат и отличное настроение. Когда мчит по улицам, старушки крестятся !

«чуть за 70». Вместо дачной сумки на колесиках у нее шляпка и красные кеды, вместо тросточки и жалоб на жизнь — самокат и отличное настроение. ! Вот вам напоследок новый выпуск нашей « Доски позора » — и вы не поверите, как оперативно стали на нее реагировать коммунальники и дорожники . Сенсация: 27 мая закрыта заявка на 115.бел по уборке снега!

О СПОРТЕ

Оле-оле-оле, сегодня же финал Лиги Чемпионов ! Будете смотреть с нами в 21.20? Если нет, обещаем огненный онлайн! Итак, «Тоттенхэм» против «Ливерпуля» — и мы уже поговорили с фанатами одной из команд . «За него гопота не болеет. Болеют богатые англичане, средняя прослойка и нижняя. Как говорят в Англии, ты можешь поменять работу, дом, образ жизни и жену, но ты никогда не можешь поменять футбольный клуб».

! Будете смотреть с нами в 21.20? Если нет, обещаем огненный онлайн! Итак, «Тоттенхэм» против «Ливерпуля» — . «За него гопота не болеет. Болеют богатые англичане, средняя прослойка и нижняя. Как говорят в Англии, ты можешь поменять работу, дом, образ жизни и жену, но ты никогда не можешь поменять футбольный клуб». Ну, а минское футбольное «Динамо» не изменяет своей традиции расставаться с главным тренером в мае — вот и вчера успело в последний день . Как думаете, кто сменит Романа Пилипчука на этом посту (есть у нас пару вариантов)?

Все новости пятницы, 31 мая

Кстати. Идете сегодня на День Швеции? В Минск прилетает Loreen — победительница «Евровидения-2012», вечером она выступит на Дне , гарантированно приведет всех в восторг песней Euphoria — и, словно ветер, улетит дальше. «I'm so f*cking busy», — называет крепким словцом свой сумасшедший график Лорин. Но тем не менее находит немного времени на интервью для TUT.BY — и вы обязательно должны его прочесть . А еще у нас есть интервью с нашими IOWA, которые сейчас известны во всем СНГ . Говорили с ребятами о треке «Маршрутка», который им, кажется, придется исполнять еще лет 30, Тиме Белорусских и о том, почему важно помнить свои корни.

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