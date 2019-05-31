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Новая Конституция, пенсионная ловушка, огурцы в опасности и годзилла в вышиванке - все за вчера

01.06.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, с первым днем лета нас, друзья! Впереди целых три месяца солнца, жары и фруктов (ой, это мы точно о Беларуси говорим?), и погода начнет нас радовать уже в выходные. А тем временем в лесах созрела первая земляника, ее уже продают на рынке, представляете (но увы, не всем на такие покупки денег хватает)? Если вдруг сегодня соберетесь по барам или на шашлык, а потом за руль — то давайте-ка от греха подальше вот здесь на пальцах объясним вам, сколько можно (или нельзя) выпить, чтобы вести машину безопасно. Кстати, если собираетесь в отпуск, то расмотрите путешествие на автодоме — очень классные экземпляры бывают. Ну и привет, ле-е-е-ето!


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Пока вы спали, в стране решили поменять Конституцию. Да-да, внезапно президент сообщил, что в ближайшее время у нас будет или новый главный документ, или будут вноситься правки в действующий. И знаете почему? Отставать начинает (с)!А вы же знаете: Лукашенко сказал — Лукашенко сделал. Ждем, теперь прогрессивных изменений.
  • Давненько не было новостей о транспортном налоге. А вы все ждете, техосмотр не проходите?.. Проходите, в ближайшее время вряд ли что-то изменится — хотя и есть новые вводные (и заодно давайте объясним, хороши они для нас с вами или не очень).
  • Помните историю со сносом «незаконных» строений, где возле метро «Каменная Горка» и «Восток» сейчас работают Burger King, KFC, Texas Chicken и «Пицца Фут»? Там есть новости. Вот что волшебный «Разговор» у президента делает!
  • Президента, кстати, ждали и лучшие выпускники страны на своем последнем звонке в Орше — но увы, он не приехал. Эх, «на выступление музыкантов можно купить билет, а на мероприятие, где присутствует президент, попасть не так просто», — расстроились некоторые. Хедлайнером был российский певец Алексей Воробьев. И хотя до дискотеки ребята признавались, что ждали Басту, Макса Коржа и Тиму Белорусских, «Вороваек» или Лукашенко, Воробьеву подпевали так, словно несколько недель слушали его на «репите». А в гродненском лицее какая шикарная линейка дотемна была, видели? У них такой крутой директор на самокате!


  • Помните дело бывшего заместителя председателя Мингорисполкома Андрея Доморацкого? Его все еще судят за коррупцию. Вчера допросили ключевого свидетеля — бизнесмена, который якобы передал чиновнику деньги за решение вопроса. Но тот в суде заявил, что первый раз в жизни видит Доморацкого, никогда с ним не был знаком и даже не собирался давать ему взятки.
  • На процесс по делу уже трижды оправданного главного инженера МЗКТ Андрея Головача ключевой свидетель не пришел. Его подчиненные говорят: «Он всегда был против коррупции, свобода дороже. Акула бизнеса, жесткий человек».
  • А академику Белецкому суровый коррупционный приговор оставили без изменений. «Теперь ищите, у кого лечиться», — расстроенно посоветовали нам родственники. Скоро будет вообще не у кого, да.
  • Вы видели, в какую ловушку с пенсиями попали учителя? Они по закону (!) недополучают стаж и не могут выйти на льготную пенсию. Дело в том, что в профессиональный стаж школьных учителей не входят командировки, курсы повышения квалификации, больничные и даже летние каникулы. Особенно остро такая ситуация сказывается на тех, кто хочет уйти на пенсию по выслуге лет: обращаясь за ее оформлением, педагоги узнают, что из-за законодательных нюансов не могут выйти на пенсию, достигнув позволяющего возраста! Но на самом деле проблема с начислениями пенсий не только у учителей.
  • Узнали, что на рушащийся костел в Мстиславле (мы давно за него болеем) выделят немалые деньги. Но — внезапно! — не для реконструкции.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Огурцы в опасности!!! В мае природа полесских фермеров не радует: то холод, то дожди, то ветер. Только ушла вода из теплиц после ливней 17 мая, как разлилась Горынь — и к полешукам снова пришла большая вода: подобралась к забору и подтопила капусту, «поплыли» огурцы в теплице. Сезон в разгаре, на рынке толпятся перекупщики, а сельчане в рыбацких сапогах спасают урожай. Нет, вообще они, конечно, к паводку привыкшие — нов мае?! Давайте расскажем, как река оставила людей без урожая и заработка.


  • А вот история о том, как птица едва не подвергла смертельной опасности людей. Белорусы, вылетавшие из Египта, заметили, как в закрылок самолета перед взлетом попала птица. Пассажир настоял на том, чтобы бортпроводник передал эту информацию командиру. Вылет отложили. «Минут 40 египетские работники аэропорта стояли у крыла белорусского самолета и решали, что делать. Пока они думали, наш командир вышел и сам аккуратно достал эту птицу».
  • Продолжаем рассказывать о старых военных городках. В этот раз мы заехали в «столицу ВДВ» — Боровуху-1 под Новополоцком. Этот городок хранит много историй. Например, как Янка Купала работал здесь путейцем, как местный гарнизон две недели успешно перемалывал танки вермахта, как немцы уничтожили здесь тысячи военнопленных. А еще о Чехословакии и Афганистане и об экипажах вертолетов, которые тушили реактор в Чернобыле. В общем, рассказ наш будет длинным и интересным.


  • Знакомьтесь, Алина. Ей 37 лет и она — трансгендер. Она осознала, что родилась не в своем теле, когда ей было всего шесть, родные настояли на лечении в психиатрической больнице… Сейчас она с ними не общается. Посмотрите это видео: Алина рассказывает, как на нее реагируют окружающие. Несмотря на все плохое, что было в жизни, женщина верит, что будет счастлива.
  • Белоруска Алиса Ксеневич, которая живет в Нью-Йорке, вот здесь расскажет нам о том, как американцы решают вопрос, пить или не пить — и какие у них там в целом взаимоотношения с алкоголем. Да, совсем все по-другому…
  • В Молодечно появилось новое граффити. Оригинальное, да. Вам тоже напоминает годзиллу в вышиванке?


О СПОРТЕ

  • Оле-оле-оле, сегодня же финал Лиги Чемпионов! Будете смотреть с нами в 21.20? Если нет, обещаем огненный онлайн! Итак, «Тоттенхэм» против «Ливерпуля» — и мы уже поговорили с фанатами одной из команд. «За него гопота не болеет. Болеют богатые англичане, средняя прослойка и нижняя. Как говорят в Англии, ты можешь поменять работу, дом, образ жизни и жену, но ты никогда не можешь поменять футбольный клуб».
  • Ну, а минское футбольное «Динамо» не изменяет своей традиции расставаться с главным тренером в мае — вот и вчера успело в последний день. Как думаете, кто сменит Романа Пилипчука на этом посту (есть у нас пару вариантов)?

Все новости пятницы, 31 мая

Кстати. Идете сегодня на День Швеции? В Минск прилетает Loreen — победительница «Евровидения-2012», вечером она выступит на Дне, гарантированно приведет всех в восторг песней Euphoria — и, словно ветер, улетит дальше. «I'm so f*cking busy», — называет крепким словцом свой сумасшедший график Лорин. Но тем не менее находит немного времени на интервью для TUT.BY — и вы обязательно должны его прочесть. А еще у нас есть интервью с нашими IOWA, которые сейчас известны во всем СНГ. Говорили с ребятами о треке «Маршрутка», который им, кажется, придется исполнять еще лет 30, Тиме Белорусских и о том, почему важно помнить свои корни.

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Ну что, с первым днем лета нас, друзья! Впереди целых три месяца солнца, жары и фруктов (ой, это мы точно о Беларуси говорим?), и погода начнет нас радовать...
 
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