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Спешите задать свой вопрос главе района. Проходит прямая телефонная линия председателя райисполкома Андрея Горбачева

01.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Спешите задать свой вопрос главе района. Проходит прямая телефонная линия председателя райисполкома Андрея Горбачева

Сегодня председатель Буда-Кошелевского райисполкома Андрей Горбачев проводит прямую телефонную линию. Совместно с главой района на вопросы звонивших отвечают представители служб и отделов райисполкома.  С начала прямой линии ответы получили два человека. Позвонить можно по телефону 7-75-78 до 12.00.

Первый звонок поступил от Анастасии Павловны Черняковой из Струков. У пенсионерки разрушился сарай. Стройматериалы для возведения нового сарая она закупила, а выполнить работы по строительству некому.  Андрей Горбачев обещал пожилой женщине, что сегодня к ней подъедет председатель сельсовета, чтобы помочь написать заявление и передать его в понедельник в коммунальную службу, которая будет заниматься строительством. Те в кратчайшие сроки выедут на место, просчитают стоимость работ и в случае, если цена устроит заявительницу, займутся возведением нового.

Жительница д. №15 по улице Совхозной райцентра просила принять меры по отлову бездомных собак. Её заверили, что в понедельник будет произведен отлов животных.

Спешите задать свой вопрос главе района. Проходит прямая телефонная линия председателя райисполкома Андрея Горбачева

 
 
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Сегодня председатель Буда-Кошелевского райисполкома Андрей Горбачев проводит прямую телефонную линию. Совместно с главой района на вопросы...
 
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