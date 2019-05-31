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Из-за паводка на Полесье местные боятся ехать по наплывному мосту через реку, автобус тоже отменили

01.06.2019 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наплавной мост в районе агрогородка Бережное поднялся вместе с уровнем воды. Пересекать его небезопасно, сообщает «Медиа-Полесье».


Проезд по мосту для транспорта не запрещен. Однако водители автомобилей сами не решаются взбираться по нему: есть риск зацепиться днищем машины и надолго застрять. Потому местные разворачиваются и направляются в объезд через Давид-Городок.

По этой же причине отменен маршрут пригородного автобуса Давид-Городок — Столин, который курсирует по летнему расписанию через наплавной мост с остановками в Велемичах, Ольпене, Рубле и Хотомле.

«Мы к паводку привыкшие, но в мае?!» Как река оставила полешуков без урожая и заработка

 
 
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