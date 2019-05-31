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Джон Уоррен из телешоу «Поедем, поедим!» зажег фонари в Бресте

01.06.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 мая Брест посетил телеведущий программы «Поедем поедим» Джон Уоррен, сообщает BrestCITY.


Гость зажег несколько фонарей на улице Советской и пообщался с людьми. За полчаса пребывания на Советской Джон получил в подарок автопортрет от брестской художницы Наталли Шайон, конфеты с оригинальными начинками от местного шоколатье Александра Скиндера, имбирный пряник с предсказанием от брестчанки Татьяны Стасюк и уникальные травяные стельки от председателя областного профсоюза ремесленников «Содружность» Жана Васько.


 
Теги: Брест
 
 
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За полчаса пребывания на Советской, Джон получил в подарок автопортрет, конфеты с оригинальными начинками, имбирный пряник и уникальные травяные стельки.
 
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