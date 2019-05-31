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Продолжение истории бешеного лисенка-подкидыша из зоопарка: оказывается, больных животных было двое

01.06.2019 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните историю Витебске нашли покусанных бешеным лисенком. Среди них — директор зоопарка">бешеного лисенка, после контактов с которым в Витебске сейчас лечатся три человека? Так вот больных зверьков вначале было двое, нашли их в подъезде дома в Лиозно. Оттуда одного из лисят и привезли в Витебский зоопарк. Подробности рассказывает лиозненская газета «Сцяг перамогі».

Лисят нашли 18 мая на первом этаже второго подъезда дома № 1 на улице Безуглого в райцентре.

Сотрудники Лиозненского центра гигиены и эпидемиологии работают с жителями городского поселка, которые контактировали с больными животными. Им назначили профилактические прививки.

Однако пока не нашли человека (или людей), кто принес лисят в подъезд дома. Специалисты просят его (или их) срочно откликнуться и обратиться в районный центр гигиены и эпидемиологии.

За медпомощью призывают обратиться и жильцов дома, имевшим контакт с больными лисятами.

Куда делся второй лисенок — пока не понятно.

Напомним, 22 мая в Витебский зоопарк двое горожан принесли лисенка. Через два дня, 24 мая, животное умерло — у него обнаружили вирус бешенства. Люди, которые принесли лисенка, и директор зоопарка теперь проходят курс вакцинации.

 
Теги: Витебск
 
 
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Помните историю бешеного лисенка, после контактов с которым в Витебске сейчас лечатся три человека? Так вот больных зверьков вначале было двое, нашли их в подъезде...
 
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