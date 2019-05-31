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До +28°С и грозы прогнозируются в Беларуси 2 июня

01.06.2019 11:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2 июня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет переменных направлений слабый или умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов, а по югу страны - до 28 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2 июня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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