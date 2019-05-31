Источник материала: БелТА

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лаборатория генетических биотехнологий открылась в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, передает корреспондент БЕЛТА.

Лаборатория создает условия и позволит внедрить в практику новые молекулярно-генетические методы диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей. Здесь будут проводить научные исследования и создавать инновационные технологии.

Первая в стране такого рода лаборатория не была предусмотрена исходным планом 20-летней давности. Модернизация помещений и полное оснащение новых площадей стали возможны благодаря безвозмездной спонсорской помощи многих крупных организаций Беларуси.

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