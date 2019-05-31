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Чиновники объяснили, почему в крупном хозяйстве от голода дохли свиньи. Силовики отпустили директора

01.06.2019 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском облисполкоме рассказали, почему в рогачевском хозяйстве «Заречье» от голода дохли свиньи: оказывается, ни директор, ни местные власти не сидели сложа руки — всему виной засуха и отсутствие денег. Еще TUT.BY стало известно, что задержанный 29 мая директор комплекса Виктор Мамурин снова на свободе.


В прошлом году, рассказали TUT.BY в облисполкоме, из-за засухи на Гомельщине случился неурожай зерна, и многим хозяйствам пришлось закупать корма. У более успешных это получалось делать самостоятельно, те, что послабее, брали кредиты, погрязшим же в долгах предприятиям, таким как «Заречье», кредитов банки не давали.

В конце апреля, говорят в облисполкоме, комитет по сельскому хозяйству и продовольствию разработал схему финансирования приобретения зерна для свинокомплексов области через Рогачевский хлебоприемный пункт (ХПП). После соблюдения всех законодательных формальностей ХПП начал активно заявляться на биржевых торгах на покупку зерна для «Заречья».

— Однако ни 3 мая, ни 10 мая, даже с условием 100%-ной предоплаты, предложений не было. Только 15 мая на торгах удалось закупить партию зерна, ее должно было хватить на пять дней. По итогам торгов 22 и 24 мая купили зерна еще на 10 дней работы комплекса. Всего же на конец мая кормов для СГЦ «Заречье» закуплено на 21 день, — объясняют местные чиновники.

Напомним, работники СГЦ «Заречье» рассказали TUT.BY о том, что в их родном хозяйстве от голода дохнут свиньи. По их словам, в прошлом году из-за засухи выдался неурожай зерна. А закупить корма предприятию было не на что. В результате 60-тысячное поголовье истощалось и умирало от голода. Сбыть оголодавших свиней, а не мучить их тоже не получалось: «На мясокомбинатах ниже 105 кг не берут, а наши самые „жирные“ еле 60 кг завешивают», — объясняли работники. Директора хозяйства подчиненные в сложившейся ситуации не винят. Говорят, что в должность он вступил всего пять месяцев назад — то есть в заготовке кормов участия не принимал.

После публикации в «Заречье» приехали сотрудники ОБЭП, начались проверки, а директора задержали. Предположительно, в ИВС он провел 72 часа. Утром 1 июня Виктор Мамурин подтвердил TUT.BY, что снова на свободе, от других комментариев отказался.

 
 
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Говорят, ни директор, ни местные власти не сидели сложа руки - всему виной засуха и отсутствие денег.
 
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