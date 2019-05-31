«Не фоткайтесь с городовым». Спросили у горожан, что не нужно делать туристам в Минске

Источник материала: Tut.by

Скоро в Минске пройдут Европейские игры, на турнир ждут не менее 30 тысяч туристов. Люди из разных стран приедут в Беларусь, чтобы не только посмотреть соревнования, но и познакомиться с нашей столицей. Правда, порой иностранцы не всегда понимают, за что в Минске можно попасть в неприятности . Мы попросили горожан посоветовать туристам, которые приедут на Европейские игры, чем же в Минске лучше не заниматься.

