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«Не фоткайтесь с городовым». Спросили у горожан, что не нужно делать туристам в Минске

01.06.2019 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скоро в Минске пройдут Европейские игры, на турнир ждут не менее 30 тысяч туристов. Люди из разных стран приедут в Беларусь, чтобы не только посмотреть соревнования, но и познакомиться с нашей столицей. Правда, порой иностранцы не всегда понимают, за что в Минске можно попасть в неприятности. Мы попросили горожан посоветовать туристам, которые приедут на Европейские игры, чем же в Минске лучше не заниматься.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Иногда белорусы попадают в довольно курьезные случаи, мы попросили минчан дать советы иностранцам, чего точно не стоит делать в столице.
 
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