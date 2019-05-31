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«Не фоткайтесь с городовым». Спросили у горожан, что не нужно делать туристам в Минске
01.06.2019 12:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Скоро в Минске пройдут Европейские игры, на турнир ждут не менее 30 тысяч туристов. Люди из разных стран приедут в Беларусь, чтобы не только посмотреть соревнования, но и познакомиться с нашей столицей. Правда, порой иностранцы не всегда понимают, за что в Минске можно попасть в
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Иногда белорусы попадают в довольно курьезные случаи, мы попросили минчан дать советы иностранцам, чего точно не стоит делать в столице.
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