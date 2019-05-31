После ремонта в районе Немиги открыли старую пожарную часть и памятник пожарному (и его можно трогать!)

Источник материала: Tut.by

На Городском Валу после ремонта открылось здание уже бывшей пожарной части, где теперь располагается музей и в скором времени откроется кафе. А еще у площадки векового депо открыли скульптуру пожарного-спасателя.





Утром в субботу на площадке возле векового здания пожарного депо на Городском Валу торжественно открыли скульптуру пожарного-спасателя. Сделать это поручили первому заместителю министра МЧС Александру Худолееву.Первым делом он потер пуговицу спасателю — есть такая традиция у пожарных — на удачу, счастье и безопасность. Поэтому никаких запретов трогать скульптуру нет, разве что бить в колокол, говорят, было бы неправильно: раньше это был набат, в него били, объявляя о пожаре.





Несмотря на то, что скульптуру поставили здесь еще в январе, презентовать ее решили только сейчас — открытие приурочили ко Дню защиты детей. Пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий объясняет, почему так вышло:

— Если бы эта скульптура была для нас — было бы логично открывать ее 19 января, в День спасателя — но это внутренний корпоративный праздник, то есть праздник для нас. Поэтому мы искали повод сделать это для людей — и лучшей даты, чем День защиты детей, не нашли.



Автор скульптуры — Юрий Анушко. Он работал над композицией с мая 2018 года. Скульптор ранее рассказывал , что она представляет сборный образ пожарного спасателя XIX — начала XX века, без привязки к конкретным личностям.

На празднике были юные спасатели, для них организовали развлекательную программу, в том числе, разрешили посмотреть на Минск с высоты коленчатого подъемника.





Кафе на 50 мест с террасой и баром за пожарным ЗИЛом

Теперь здесь нет пожарной части — спасатели переехали в современное здание на улице Иерусалимской, — и первый этаж обновленного здания займет кафе.

Его сегодня открывает Эмил Ангелов. У владельца уже есть похожее заведение «101» в Могилеве, а также несколько других кафе в Минске. Говорит, что МЧС в открытии кафе не участвует, только рекомендовали, что использовать по стилистике.









— Здесь мы заканчиваем ремонт, остались минимальные работы, мебель уже заказана. Думаю, к Европейским играм откроем. Заведение будет стилизовано под пожарную часть, — говорит владелец.

За кузовом старого пожарного ЗИЛа появится барная стойка, внутри расставят столики на 50 мест, а на улице — террасу.

Музей на двух этажах с разрезанными кузовами машин в натуральную величину

Открыли сегодня и вход в музей.

— На втором этаже основная историческая часть осталась неизменной. На третьем у нас новая современная экспозиция — от советского периода к новому времени, — объясняет представитель МЧС Виталий Новицкий.

На третьем этаже много интерактивных площадок. Например, в уголке Центра взрывотехнической службы можно кнопкой в чемодане взрывать мосты -и на экране после нажатия появляется видеоряд реального взрыва в Беларуси. Можно посидеть за штурвалом авиации МЧС, управляя вертолетом. Также в экспозиции есть машины медчасти и МЧС в разрезе в натуральную величину. Кстати, кузовы авто оригинальны, как и многие другие экспонаты.















Пока музей будет работать как и раньше: бесплатно для групп, но по записи. В МЧС еще обдумывают, как организовать посещения для одиночных клиентов и без предварительной записи.

Напомним, реконструкция пожарного депо и музея началась в декабре 2015 года. А построили его еще в 1885 году. За все это время у здания появились пристройки, выросли этажи, ставили и убирали ворота, менялся оттенок фасада, но по итогу после ремонта депо обрело новый вид, постаравшись сохранить первоначальный облик здания из красного кирпича.