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В добрый путь и в добрый час

01.06.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

… Учащиеся 11 класса средней школы №2 города Новолукомля Алина Синкевич и Тимофей Аверкин поднимают Государственный флаг Республики Беларусь. Звучит Государственный гимн нашей страны. Затем – красочное флагшоу под фонограмму песни в исполнении А. Хлестова «Беларусь».
Традиционно праздник последнего звонка в самой многочисленной школе района собрал вместе учащихся и учителей, родителей, дедушек и бабушек ребят. Долгожданная и радостная пора для учеников. Для выпускников школы и их классного руководителя Е. П. Гарбачевской она ещё и волнующая – впереди экзамены, прощание молодых людей со школой и вступительные испытания.

В добрый путь и в добрый час

Обращаясь к выпускникам, учителям, родителям, председатель райисполкома Л. В. Плешко отметил: этот день останется в памяти выпускников на всю жизнь. Важно, чтоб ребята помнили об учителях, которые помогли сделать первые шаги в жизни. Глубокая благодарность и признательность родителям, которые всегда были и будут надёжной опорой в любых жизненных ситуациях.
Леонид Владимирович пожелал ребятам счастливого будущего. Чтобы все экзамены, которые предстоит сдавать в жизни, стали успешными, чтоб всегда сопутствовала удача. И не забывать ту землю, на которой родились, которая называется малой родиной, откуда начинается путь в самостоятельную жизнь.
С напутственными словами к выпускникам обратилась директор школы Т. П. Шкарадёнок. Пожелание им – успешно сдать экзамены и определиться с будущей профессией. В школе среди 11-классников четыре претендента на золотые медали, среди 9-классников пять – на свидетельства особого образца. Талантливые ученики добились определённых успехов на олимпиадах, соревнованиях и в конкурах различного уровня. Им чуть позже вручат заслуженные награды.
Пожелание руководителя школы ребятам – безопасного лета, позитивных эмоций. Благодарность родителям – за понимание и поддержку, заботу о детях.
Со словами напутствия и лучшими пожеланиями к ребятам обратилась первый председатель Новолукомльского горисполкома Т. А. Пискунова.
С особым вниманием принимали выпускники напутствие своего классного руководителя Елены Петровны – любить, творить, дерзать, с радостью и вдохновением подхватили песню «Детство» в её исполнении. После чего в небо взмыли воздушные шары.
О любви к детям, готовности помочь им во всём и всегда с нежностью говорила от имени родителей Светлана Игнатьевна Митьковец.
В добрый путь и в добрый час – таков лейтмотив выступления, представленного первоклассниками, которым продолжать лучшие начинания 11-классников. Сердечной благодарностью и признательностью родной школе, учителям было пронизано выступление выпускников.
А затем, как и подобает в таких случаях, выпускники школы закружились в вихре вальса. Спустя мгновения прозвучал последний звонок.
В добрый путь, выпускники!

Михаил ДЕРЕВЯГО.

 
 
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… Учащиеся 11 класса средней школы №2 города Новолукомля Алина Синкевич и Тимофей Аверкин поднимают Государственный флаг Республики Беларусь. Звучит
 
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