«Папа мне нужен до сих пор, а я ему - нет». Истории тех, кто в детстве пережил развод родителей

Источник материала: Tut.by

Детство у многих ассоциируется с беззаботной порой, ведь мама и папа старались спрятать нас от разных бед. Но бывает так, что сами родители становятся причиной того, что безоблачный мир ребенка рушится, и узнать о взрослых проблемах ему приходится очень рано. Какой жизнь будет дальше, когда мама и папа — больше не одна семья? Мы пригласили в студию четверых человек, которые в детстве пережили развод родителей. Они откровенно рассказали, что чувствовали при разводе, смогли ли простить родителей — и почему иногда после этого становится проще.