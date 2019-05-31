|
«Папа мне нужен до сих пор, а я ему - нет». Истории тех, кто в детстве пережил развод родителей
01.06.2019 14:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Детство у многих ассоциируется с беззаботной порой, ведь мама и папа старались спрятать нас от разных бед. Но бывает так, что сами родители становятся причиной того, что безоблачный мир ребенка рушится, и узнать о взрослых проблемах ему приходится очень рано. Какой жизнь будет дальше, когда мама и папа — больше не одна семья? Мы пригласили в студию четверых человек, которые в детстве пережили развод родителей. Они откровенно рассказали, что чувствовали при разводе, смогли ли простить родителей — и почему иногда после этого становится проще.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди рассказали нам о своих переживаниях и отношениях с родителями.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)