В рамках празднования Международного дня защиты детей в Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
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Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
01.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В рамках празднования Международного дня защиты детей в Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
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Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
В рамках празднования Международного дня защиты детей в Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста "Как прекрасен...
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