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Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»

01.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках празднования Международного дня защиты детей в Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»

Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж: В Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!»

 
 
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В рамках празднования Международного дня защиты детей в Буда-Кошелево прошел районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста "Как прекрасен...
 
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