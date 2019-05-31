Будакошелевщина встречает первый день лета и отмечает День защиты детей.
Пусть детство будет счастливым, а все лето, как и его первый день, солнечным.
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Будакошелевщина встречает первый день лета и отмечает День защиты детей
01.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Будакошелевщина встречает первый день лета и отмечает День защиты детей.
Пусть детство будет счастливым, а все лето, как и его первый день, солнечным.
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Будакошелевщина встречает первый день лета и отмечает День защиты детей. Пусть детство будет счастливым, а все лето, как и его первый день,...
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