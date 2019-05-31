«Может, кто-то ищет, плачет»: в Гомеле к подростку прибился пес с ошейником. Посмотрите, не ваш?

Источник материала: Tut.by

В общежитии гомельского предприятия «Светотехника» новосел — пес по кличке Стаф. Появился он здесь два дня назад, но уже успел стать всеобщим любимцем. Впрочем, новые хозяева пока не спешат привыкать к собаке и надеются найти прежнего владельца.





— Сын в 10 вечера возвращался домой, так увязался за ним. А потом сын остался на остановке ждать свой транспорт, а пес прыгнул в автобус и уехал. Но минут через десять вернулся. И больше от сына уже не отходил, — рассказывает Зинаида.









Новые хозяева говорят, что пес с ошейником, очень воспитанный и ухоженный. Назвали собаку Стаф. «Дети его сразу полюбили. Мы бы и оставили его себе, но, возможно, кто-то ищет друга, плачет и расстраивается».



