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В РНПЦ детской онкологии в Боровлянах - новый директор. Предыдущая возглавляла центр 23 года
01.06.2019 16:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ольга Алейникова, известный белорусский педиатр-онкогематолог, покинула пост директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Клиникой она руководила с 1996 года. Однако профессор по-прежнему будет трудиться в центре и больше сконцентрируется на науке.
Ольга Алейникова сейчас главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Она была директором центра с 1996 года. Клинику с 1 июня 2019 года возглавила ее заместитель, профессор, доктор медицинских наук и ведущий детский онколог страны Наталья Конопля.
Ольга Алейникова родилась в Ленинграде, но школу окончила в Минске. Она училась на педиатрическом факультете Минского государственного медицинского института, работала заведующей детским гематологическим отделением и заместителем главного врача по детской онкогематологии в 1-ой клинической больнице столицы.
Она очень известный и заслуженный врач с мировым именем. Ольга Алейникова защитила диссертации «Гормональный статус, содержание калия в миелокариоцитах у детей с острым лимфобластным лейкозом» и «Новые технологии в лечении острых лейкозов у детей». Она является доктором медицинских наук, профессором и членом-корреспондентом Национальной академии наук.
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Наталья Конопля, которая сейчас возглавила центр, тоже очень известный белорусский врач, она ведущий детский онколог страны. Как сообщает
Основные направления ее научных исследований: разработка и внедрение новых комплексных методов лечения злокачественных новообразований центральной нервной системы у детей, костных сарком, аутотрансплантация периферических стволовых клеток при солидных опухолях, отдаленные побочные эффекты химиолучевого лечения.
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Ольга Алейникова, известный белорусский педиатр-онкогематолог, покинула пост директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Клиникой она...
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