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В РНПЦ детской онкологии в Боровлянах - новый директор. Предыдущая возглавляла центр 23 года

01.06.2019 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ольга Алейникова, известный белорусский педиатр-онкогематолог, покинула пост директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Клиникой она руководила с 1996 года. Однако профессор по-прежнему будет трудиться в центре и больше сконцентрируется на науке.


Известный белорусский педиатр-онкогематолог Ольга Алейникова

Ольга Алейникова сейчас главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Она была директором центра с 1996 года. Клинику с 1 июня 2019 года возглавила ее заместитель, профессор, доктор медицинских наук и ведущий детский онколог страны Наталья Конопля.

Ольга Алейникова родилась в Ленинграде, но школу окончила в Минске. Она училась на педиатрическом факультете Минского государственного медицинского института, работала заведующей детским гематологическим отделением и заместителем главного врача по детской онкогематологии в 1-ой клинической больнице столицы.

Она очень известный и заслуженный врач с мировым именем. Ольга Алейникова защитила диссертации «Гормональный статус, содержание калия в миелокариоцитах у детей с острым лимфобластным лейкозом» и «Новые технологии в лечении острых лейкозов у детей». Она является доктором медицинских наук, профессором и членом-корреспондентом Национальной академии наук.

Как указано на сайте БелМАПО, Ольга Алейникова неоднократно награждалась почетными грамотами Минздрава, почетной грамотой Совета Министров, знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», Международной премией Отто-Хан за большой вклад в лечение детей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, «Золотым орденом Австрийской Республики» за вклад в развитие детской онкологии.


Профессор, доктор медицинских наук, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Наталья Конопля.

Наталья Конопля, которая сейчас возглавила центр, тоже очень известный белорусский врач, она ведущий детский онколог страны. Как сообщает БелМАПО, профессорпроходила обучение в Англии и Германии. С 1996 года Наталья Евгеньевна является членом Европейского общества медицинской онкологии.

Основные направления ее научных исследований: разработка и внедрение новых комплексных методов лечения злокачественных новообразований центральной нервной системы у детей, костных сарком, аутотрансплантация периферических стволовых клеток при солидных опухолях, отдаленные побочные эффекты химиолучевого лечения.

 
Теги: Минск
 
 
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Ольга Алейникова, известный белорусский педиатр-онкогематолог, покинула пост директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Клиникой она...
 
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