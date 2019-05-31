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Ежегодные соревнования гражданских формирований гражданской обороны прошли в Глуске

01.06.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Ежегодные соревнования гражданских формирований гражданской обороны прошли в Глуске

Ежегодные соревнования гражданских формирований гражданской обороны прошли в минувшую пятницу, 24 мая, в Глуске.

Участниками состязаний стали представители семи предприятий: «Жилкомхоза», лесхоза, ДРСУ № 213, Автопарка № 15, райпо, ОАО «Агрофирма «Славгородский» и ОАО «Глусский райагропромтехснаб». Перед присутствующими с приветственным словом выступил главный судья соревнований Андрей Каминский. Затем жеребьевка — и, как говорят, в бой! Именно пожарным дружинам понадобились бойцовские качества, чтобы быстро и четко преодолеть все этапы соревнований. Свою ловкость и силу демонстрировали мужчины из «Жилкомхоза», лесхоза, «Славгородского» и РАПТС. Им нужно было пройти два этапа. Во время боевого развертывания оценивались как экипировка членов команды, так и состояние пожарно-технического снаряжения, исправность и укомплектованность водоподающей техники, скорость действий участников этапа. Кто быстрее развернет рукавную линию, а затем из пожарного ствола точно попадет в мишень и заполнит мерную емкость водой, тот станет лучшим. И здесь лидировала команда лесхоза.  Следующим этапом стала пожарная эстафета, в которой участвовало по четыре человека от каждой команды. Бег по бревну, преодоление двухметрового забора, развертывание рукавной линии с подсоединением ствола и тушение огнетушителем импровизированного очага возгорания — всё это стало испытанием мужчин на быстроту, ловкость и сноровку. Не считая некоторых нюансов, когда у кого-то не сработал огнетушитель, и за это команда получала штрафные очки, Андрей Каминский отметил, что в целом пожарные дружины неплохо прошли все этапы, но лучше всех была команда лесхоза. Второй результат у «Славгородского», третьими стали коммунальники. 


Ежегодные соревнования гражданских формирований гражданской обороны прошли в Глуске

Параллельно на стадионе свои знания и способности показывали санитарные дружины из «Жилкомхоза», лесхоза и райпо, а также санитарные звенья из Автопарка № 15, ДРСУ № 213, «Славгородского» и РАПТС. На трех этапах компетентные судьи из райбольницы проверяли оснащение команд и их умение применять медсредства, оценивали работу в очаге химического и комбинированного поражения. Прекрасной половине участников соревнований тоже пришлось побороться за призовые места, потому что нужно было не только грамотно ответить на медицинские вопросы, но и правильно оказать помощь условно пострадавшему. Главный судья соревнований на этапе санитарных дружин и звеньев Жанна Нагорная отметила дебютантов — команду лесхоза, которая хорошо подготовилась и была настроена на призовое место. В итоге команда лесхоза стала второй, третье место — у райпо, победителем среди санитарных дружин стала команда «Жилкомхоза». Среди звеньев призовые места распределились следующим образом: Автопарк № 15 (первое), ДРСУ № 213 (второе) и «Славгородский» (третье).


Ежегодные соревнования гражданских формирований гражданской обороны прошли в Глуске

Мероприятие завершилось на позитиве, и это было заметно по общему настроению его участников. Вручая победителям и призерам дипломы соответствующих степеней, Андрей Каминский поздравил каждого и пожелал, чтобы в следующем году на очередных соревнованиях команд-участниц было больше.

Пожарную дружину лесхоза и сандружину «Жилкомхоза» ждут еще одни подобные соревнования — областные, на которых они будут представлять наш район.

Ольга ЧУЧВАЛ

Фото автора и Дмитрия Лукьянца

 
 
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Ежегодные соревнования гражданских формирований гражданской обороны прошли в минувшую пятницу, 24 мая, в Глуске. Участниками состязаний стали представители семи...
 
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