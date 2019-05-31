В Губичах открылся первый в районе магазин торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»

Источник материала: Газета Авангард

Качество торгового обслуживания на селе – эта тема, которая постоянно находится в поле зрения государства. Сегодня важным событием в жизни жителей аг. Губичи стало открытие нового торгового объекта с широким ассортиментом.





В магазине представлено более тысячи наименований самых разнообразных товаров продовольственной и промышленной групп. Сельским жителям теперь не надо ехать в райцентр не только за продуктами питания по выгодным ценам, но и за посудой, бытовой химией, садовым инвентарем, удобрениями и многим другим. Кроме того, в магазине всегда можно купить товары, на которые действует акционная скидка. В летний период будет работать летнее кафе, где можно попить холодного кваса и съесть мороженое, уютно расположившись под зонтиками.

Как отметил генеральный директор ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся» Владимир Иофин, здание магазина взято в аренду у Буда- Кошелевского райпо. В ближайшее время будет открыт еще один магазин в деревне Чеботовичи и других населенных пунктах района.

«Новобелицкая торговая компания «Алеся» — это удобные магазины шаговой доступности для совершения ежедневных покупок, которые предлагают покупателям широкий ассортимент товаров, в том числе товаров непродовольственной группы и продукции собственного производства.

























































Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора