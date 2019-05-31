Сельдь на гриле, экоштуки и победительница «Евровидения». В Минске проходит День Швеции

Источник материала: Tut.by

В Верхнем городе сегодня проходит День Швеции. По всей территории работают разные площадки, проходит концерт, мастер-классы, лекции, а вечером здесь выступит победительница «Евровидения 2012» — Лорин.





Днем на главной сцене выступал шведский и белорусский хоры, проводили интерактивные викторины, со сцены о своей работе над проектом « Шведские хроники » рассказали журналисты TUT.BY.













Вокруг на площадке работают фотозоны, установлены столы с настольным теннисом, аэрохоккей, мини-поле для хоккея на траве. В фудзоне продают блюда шведской кухни: сельдь на гриле за 3 рубля, гороховый суп за 5, булочки семла по 2,5 рублей, шведские фрикадельки по 6 и многое другое.

Кроме главной сцены и площадки вокруг нее до вечера работают и интерактивы во двориках: детская зона, гастрономические мастер-классы от Electrolux, площадка виртуальной реальности.

Бросаются в глаза пять разных контейнеров для раздельного сбора мусора, которые можно встретить на разных площадках Верхнего города. Рядом стоят волонтеры — они могут проконсультировать всех желающих о том, куда правильно выбрасывать те или иные отходы для переработки. В течение дня среди прочих активностей можно послушать лекции о сортировке мусора, экологии и ознакомиться с программами обучения в Швеции.

Вечером в 20.30 на главной сцене выступит группа J: Морс, а с 22 до 23 часов пройдет концерт победительницы «Евроведения-2012» певицы Лорин .

































































Кстати, несмотря на то, что мероприятие масштабное, привычного КПП на входе нет.